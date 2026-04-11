Отмар Сафнауэр: «Ван Амерсфорт» может стать 12-й командой в «Формуле-1»

Сафнауэр заявил, что намерен привести в «Ф-1» 12-ю команду.

Исполнительный директор команды «Ван Амерсфорт», выступающей в младших «формулах», Отмар Сафнауэр поделился планами по дальнейшему развитию коллектива.

«Владелец [Рафаэль Вильягомес] и я рассматривали возможность создания команды «Формулы-1», и это все еще может произойти, если появится что-то интересное на продажу или если откроется возможность для участия 12-й команды.

Я познакомился с владельцем команды, когда мы рассматривали возможность создания 11-го коллектива [в «Ф-1»], однако тогда место получил «Кадиллак». Теперь, когда в серии допускают возможность участия 12-й команды, мы хотим воспользоваться этим или купить уже что-то существующее.

В ходе этих обсуждений он мне сказал: «Почему бы тебе пока не присоединиться к «Ван Амерсфорту » и не помочь мне здесь?» Он купил «Ван Амерсфорт» несколько лет назад и расширил команду. Я согласился, но сказал, что не хочу быть простым наемным работником. Я хотел быть партнером.

Мы также обсуждаем возможность создания команды в «Индикаре » или, быть может, в спорткарах – в общем, мы планируем расширяться. Но мы хотим расширяться стратегически с целью повысить стоимость всей компании в целом. И мы думаем скорее о краткосрочной перспективе, а не о долгосрочной.

Думаем ли мы о покупке команды «Премы» в «Индикаре»? Да, и они хотят ее продать. Но, к сожалению, в «Индикаре» существует понятие «чартер», которого у них нет. И если вы собираетесь покупать коллектив, то нужно брать ту, у которой есть чартер. Так что есть некоторые сложности, вернее не сложности… есть некоторые моменты, которые стоит учесть перед покупкой», – сказал Сафнауэр.

При этом Отмар заверил, что в случае создания новой команды название меняться не будет.

«Могут существовать разные бренды и разные названия. Все зависит от того, кого и что вы покупаете. Берни [Экклстоун] говорил, что если вы покупаете Marks & Spencer, то зачем менять название?

Все зависит от того, что вы покупаете. Если у купленного уже есть хорошее имя, то вы его сохраняете. Приведу пример: это было не мое решение, но когда Рафаэль купил «Ван Амерсфорт», то он не изменил название команды. У него история длиною в 51 год».

