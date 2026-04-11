Жан Алези: «Из гонщиков 2000-х годов считаю лучшим Ферстаппена»

Алези высоко оценил уровень Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези поделился мнением о достижениях и уровне таланта Макса Ферстаппена – назвав того лучшим гонщиком 21-го века на данный момент.

«Мне очень нравится Ферстаппен. Знаете почему? Потому что у него есть вот эти моменты…потому что у него была вот эта агрессивность, с которой он сражался с Хэмилтоном в их соперничестве.

В моментах, когда Льюис находился вперед, порой казалось, что Макс готов просто прыгнуть на соперника. Он стал настоящим бойцом. И его отличает умение проводить блестящие обгоны. Раньше у него были с этим трудности. Он порой был слишком агрессивен. А сейчас он самый невероятный гонщик на трассе. Мне очень нравится смотреть за его выступлениями, за его умными действиями по ходу гонки.

Можно ли считать Ферстаппена лучшим в истории? Ну, его можно назвать «номером один», но за всю историю «Формулы-1»? Нет. Потому что нельзя сравнивать современных гонщиков с Айртоном Сенной , или с Хуаном-Мануэлем Фанхио, с Тацио Нуволари…Вы и сами понимаете, машины, уровень риска – тогда все было иным. Но из гонщиков нынешнего поколения, скажем, гонщиков 2000-х годов – да, среди них я считаю Ферстаппена лучшим», – рассказал Алези.

