MotoGP. Огура заменит Ринса в «Ямахе» в 2027-м (Autosport)
Огура станет пилотом «Ямахи» в сезоне-2027.
По данным Autosport, гонщик «Трэкхаус Рэйсинг» Аи Огура перейдет в заводскую команду «Ямахи» в 2027 году.
Таким образом японец заменит Алекса Ринса и станет напарником Хорхе Мартина, который ранее согласовал с командой двухлетний контракт после объявления об уходе Фабио Куартараро в «Хонду» в следующем сезоне.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
