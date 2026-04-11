MotoGP. Огура заменит Ринса в «Ямахе» в 2027-м (Autosport)

Огура станет пилотом «Ямахи» в сезоне-2027.

По данным Autosport, гонщик «Трэкхаус Рэйсинг» Аи Огура перейдет в заводскую команду «Ямахи» в 2027 году.

Таким образом японец заменит Алекса Ринса и станет напарником Хорхе Мартина , который ранее согласовал с командой двухлетний контракт после объявления об уходе Фабио Куартараро в «Хонду» в следующем сезоне.

MotoGP. Мартин подпишет с «Ямахой» двухлетний контракт

