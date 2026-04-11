Маттиа Бинотто: «Главным образом отставание «Ауди» связано с электрической составляющей силовой установки»

Бинотто обозначил главную область отставания «Ауди» от лидеров.

Руководитель проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто рассказал о том, что главным образом отставание немецкой команды от лидеров чемпионата заключается в недостаточно эффективной работе электрической составляющей двигателя.

«Думаю, главным образом наше отставание от лучших команд связано с электрической составляющей силовой установки. И в этом нет ничего удивительного. Мы с самого начала знали, что именно это будет самой большой проблемой.

Разработка двигателя, особенно если это касается определенных концепций, может занять много времени. Так что [говоря о шансах борьбы за титул] мы не случайно изначально ставили перед собой цели на 2030-й год. Потому что понимаем, что «Ауди » понадобится много времени.

И да, при этом мы очень амбициозны – и всегда хочется, чтобы все задачи можно было решить за пару гонок, но иногда это просто невозможно. Так что нам нужно четко понимать, где мы находимся как команда, каковы наши планы – и следовать им. Мы здесь не для того, чтобы творить чудеса, но у нас есть адекватные планы для развития команды, которые помогут решать проблемы и совершенствоваться в будущем», – рассказал Бинотто.

