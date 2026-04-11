Ланс Стролл: «В поворотах болид «Астон Мартин» не самый свирепый зверь»

Стролл оценил проблемы болида «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин » поделился подробностями о трудностях, с которыми сталкивает при управлении болидом AMR26.

«Думаю, проблемы проявляются как в области силовой установки, так и в области самой машины. Мы теряем очень много времени на прямых, но и в поворотах наш болид не самый свирепый зверь – так что тут дело в сочетании факторов.

В «Формуле-1» никогда не бывает быстрого прогресса, поэтому сейчас никакого улучшения ситуации нет, ведь после этапа в Китае мы тут же отправились в Японию. У нас было мало времени, чтобы что-то улучшить в болиде. Однако у нас есть план на следующие несколько месяцев. Посмотрим, как это повлияет на время круга», – сказал Стролл .

Как спасти интригу в «Ф-1»? «Ред Булл» обязан «похудеть», а «Феррари» – доделать хитрую новинку

