  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  На трассе в Монце проведут работы по обновлению автодрома стоимостью 40 млн евро
2

На трассе в Монце проведут работы по обновлению автодрома стоимостью 40 млн евро

В Монце начались работы по обновлению автодрома.

Городской совет Монцы одобрил проект по обновлению инфраструктуры на национальном автодроме «Монца».

В рамках проекта, на который выделено 40 млн евро, планируется провести сразу несколько обновлений трассы. Так, над всем комплексом боксов будет воздвигнута постоянная крыша площадью более 5000 квадратных метров. Там же будут построены высококлассные зоны для приема гостей паддока.

Также на автодроме будет построено новое здание пресс-центра, в котором разместятся представительства СМИ, офисы ФИА и зоны отдыха. Основная часть работ начнется после проведения Гран-при Италии в этом году.

Помимо этого, будет построено и новое здание, в котором будет располагаться дирекция гонки.

Ферстаппен теряет главного союзника в «Ред Булл» – гоночного инженера. Чем их пара так легендарна?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Монца
трассы
Гран-при Италии
logoФормула-1
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё бы озеленение бы сделали по всей трассе, а то обшарпанная вся..
Подзарядки поставят, наверное
А то приедет Формула Е, ой, в смысле Формула 1, а в середине Параболики батарейка тю тю
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лиам Лоусон: «В прошлом году я в этом время сражался за место в «Ф-1». Так что сезон начался хорошо»
сегодня, 19:39
Дэвид Култхард: «Современные гонщики лишились того гнева, голода, жажды борьбы, который отличал прежних пилотов»
сегодня, 19:05
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Отмена двух Гран-при повлияет на бюджеты команд»
сегодня, 18:08
Пастор Мальдонадо: «Гибридные двигатели подходят для такси и обычного транспорта. Но не для «Ф-1»
сегодня, 17:18
Ландо Норрис: «Новыми болидами приятно управлять, но картина расходится с тем, как работает двигатель»
сегодня, 16:30
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Всегда сомневался в Ваше, но надо честно посмотреть на колоссальный камбэк «Ред Булл» в 2025-м»
сегодня, 15:55
Оскар Пиастри: «Уверен, «Макларен» уже в этом сезоне вернется к регулярной борьбе за победы»
сегодня, 15:52
Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Ферстаппен, как Феттель в 2014-м, не может показать свой талант после смены регламента»
сегодня, 15:17
Джон Элканн: «После сезона, который не оправдал амбиций, «Феррари» сосредоточена на том, чтобы стать сильнее в 2026-м»
сегодня, 14:35
Лиам Лоусон: «Выжали максимум, учитывая текущий потенциал болида – «Рейсинг Буллз» удалось очки в каждой гонке сезона»
сегодня, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем