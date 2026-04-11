Жан Тодт: «Если бы «Феррари» не выиграла титул в 2000-м, команда бы распалась»

Тодт вспомнил о положении «Феррари» в конце 1990-х.

Бывший руководитель «Феррари » Жан Тодт поделился воспоминаниями о выступлениях команды.

«В 1997-м мы упустили титул в последней гонке. В 1998-м случилось то же самое, когда у нас произошел инцидент в Спа в дождевых условиях при попытке пройти отставшего на круг [Дэвида] Култхарда.

В 1999-м механики допустили ошибку, произошел инцидент Михаэля [Шумахера в Сильверстоуне], затем в борьбу вступил [напарник немца Эдди] Ирвайн, который проиграл [Мика] Хаккинену. Однако в том году мы выиграли Кубок конструкторов.

Мы знали, что 2000-й станет нашим последним годом. Если бы мы не выиграли в 2000-м, команда бы распалась. И мы выиграли. Этот успех не был гарантирован, потому что я помню, как в середине сезона на совещании сказал: «Мы должны выиграть последние четыре гонки, иначе команде конец». И мы выиграли. И после этого началось воплощение мечты в реальность», – рассказал Тодт.

