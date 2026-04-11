Жан Тодт: «Если бы «Феррари» не выиграла титул в 2000-м, команда бы распалась»

Тодт вспомнил о положении «Феррари» в конце 1990-х.

Бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт поделился воспоминаниями о выступлениях команды.

«В 1997-м мы упустили титул в последней гонке.  В 1998-м случилось то же самое, когда у нас произошел инцидент в Спа в дождевых условиях при попытке пройти отставшего на круг [Дэвида] Култхарда.

В 1999-м механики допустили ошибку, произошел инцидент Михаэля [Шумахера в Сильверстоуне], затем в борьбу вступил [напарник немца Эдди] Ирвайн, который проиграл [Мика] Хаккинену. Однако в том году мы выиграли Кубок конструкторов.  

Мы знали, что 2000-й станет нашим последним годом. Если бы мы не выиграли в 2000-м, команда бы распалась. И мы выиграли. Этот успех не был гарантирован, потому что я помню, как в середине сезона на совещании сказал: «Мы должны выиграть последние четыре гонки, иначе команде конец». И мы выиграли. И после этого началось воплощение мечты в реальность», – рассказал Тодт.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoФеррари
logoМихаэль Шумахер
logoЖан Тодт
logoФормула-1
Жан, конечно, приукрашивает. Даже если бы они проиграли в 2000 году, а это вполне могло произойти, уже ничто не могло помешать им доминировать в следующем сезоне - они были на правильном пути, и их техническое преимущество над Маклареном только росло.
Кто-то помнит хорошо те времена? На кого Тодт похож из текущих руководителей?
На Вольфа. Тоже умел добиваться своего, использовать админресурс, не стеснялся применять право вето Феррари. На тот момент был единственным руководителем, выигравшим 10 титулов подряд (5 лз+5 кк). Тото его в этом превзошёл - 14 титулов подряд (7+7). Все остальные сильно далеко.
5 кк? Точно?
Да, и не напомнишь, когда это Тодт в Феррари применил право вето?
Ну тут он загнул. Кто из ключевых фигур и куда бы мог гипотетически уйти?
В те времена было двоевластие, к тому же в плане бюджета с Феррари сопоставим был только Макларен. Остальные далеко позади.
Уйти из за проигрыша в более слабую команду, да еще и на меньшие деньги? Маловероятно
