Жан Тодт: «Если бы «Феррари» не выиграла титул в 2000-м, команда бы распалась»
Бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт поделился воспоминаниями о выступлениях команды.
«В 1997-м мы упустили титул в последней гонке. В 1998-м случилось то же самое, когда у нас произошел инцидент в Спа в дождевых условиях при попытке пройти отставшего на круг [Дэвида] Култхарда.
В 1999-м механики допустили ошибку, произошел инцидент Михаэля [Шумахера в Сильверстоуне], затем в борьбу вступил [напарник немца Эдди] Ирвайн, который проиграл [Мика] Хаккинену. Однако в том году мы выиграли Кубок конструкторов.
Мы знали, что 2000-й станет нашим последним годом. Если бы мы не выиграли в 2000-м, команда бы распалась. И мы выиграли. Этот успех не был гарантирован, потому что я помню, как в середине сезона на совещании сказал: «Мы должны выиграть последние четыре гонки, иначе команде конец». И мы выиграли. И после этого началось воплощение мечты в реальность», – рассказал Тодт.
Да, и не напомнишь, когда это Тодт в Феррари применил право вето?
В те времена было двоевластие, к тому же в плане бюджета с Феррари сопоставим был только Макларен. Остальные далеко позади.
Уйти из за проигрыша в более слабую команду, да еще и на меньшие деньги? Маловероятно