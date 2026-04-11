Арвид Линдблад о первом сезоне в «Ф-1»: «Сейчас я живу в мечте и не чувствую какого-либо давления»

Линдблад наслаждается дебютным сезоном в «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад рассказал о своем настрое по ходу дебютного для себя сезона в «Формуле-1».

Линдблад отметил, что не чувствует какого-то давления, связанного с повышенной ответственностью, поскольку просто наслаждается моментом и тем, что исполнил свою мечту, сумев пробиться в чемпионат.

«Давит ли на меня чувство ответственности в связи с выступлениями в «Формуле-1»? Ну, я в ответ задам другой вопрос: «А почему я должен чувствовать какое-то давление?» Я мечтал о «Формуле-1» с пяти лет, я всю свою жизнь упорно работал для того, чтобы получить этот шанс. И я благодарен за то, что получил его.

Сейчас я живу в мечте, так что я не чувствую какого-либо давления. В конце концов, я один из 22 гонщиков, которые имеют возможность управлять самыми быстрыми гоночными болидами в мире, я путешествую по всему миру, посещаю новые для себя места.

Я бы никогда не подумал, что в 18 лет попаду в Токио. Мои сверстники сейчас учатся на первом курсе университета, а я здесь. Так что я считаю, что у меня все прекрасно. Я живу в мечте, которая появилась у меня в пять лет, так что я просто буду наслаждаться этим и стараться выкладываться на максимуме», – рассказал Линдблад.

