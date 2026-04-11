  • Тото Вольфф: «Сейчас более 90 процентов зрителей считают гонки увлекательными и захватывающими»
Тото Вольфф: «Сейчас более 90 процентов зрителей считают гонки увлекательными и захватывающими»

Вольфф не видит причин менять регламент «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф не видит поводов для радикальных изменений технического регламента «Ф-1», поскольку большинству болельщиков нравится зрелищность гонок в этом году.

При этом многие гонщики продолжают высказывать свое недовольство, которое главным образом связано с особенностями работы электрической батареи в силовой установке.

«Жалуются далеко не все. Но у некоторых гонщиков действительно возникли проблемы со сложной в управлении электроникой. Однако наша целевая аудитория – это болельщики. И сейчас более 90 процентов зрителей считают гонки увлекательными и захватывающими.

Более того, спорт всегда должен развиваться. Хотя уважать нужно мнения обеих сторон. И традиционалистов, которые хотят, чтобы «Формула-1» оставалась прежней, и новых болельщиков, которые говорят, что им нравится то, что они сейчас видят. Мы должны в комплексе оценить, что лучше для «Формулы-1» и болельщиков. На данный момент мы видим вполне четкую картину», – рассказал Вольфф.

Ферстаппен теряет главного союзника в «Ред Булл» – гоночного инженера. Чем их пара так легендарна?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Сейчас более 90 процентов зрителей (наши болельщики, сотрудники команды и особенно наши родственники) считают гонки увлекательными и захватывающими. Ничего менять не нужно, только давайте у Ferrari уберем их быстрые старты.
Опрос проводили на территории базы Мерседес??
Я бы даже сказал более 100%
Сидит Тото в баре, где ещё 9 человек. Идёт повтор гонки. Все молчат, один крикнул "переключи канал". Тогда Тото понял, что 90% одобряют
Тото не изменяет себе. Патологический супер лицемер и лжец...
Не 90 конечно, но знаю тех кому нравится и ответ почему прост, картинка действительно выглядит впечатляюще, а многие даже понятия не имеют что значит сброс газа, накопление энергии и т д, или не предает этому значения, опять же, картинка хороша, вектор формулы 1 кардинально изменился и я и те кто с детства смотрят формулу уже вряд ли увидят её другой, что есть то есть
Опрос проводился среди болельщиков Мерседеса?
