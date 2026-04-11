Тото Вольфф: «Сейчас более 90 процентов зрителей считают гонки увлекательными и захватывающими»

Вольфф не видит причин менять регламент «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф не видит поводов для радикальных изменений технического регламента «Ф-1», поскольку большинству болельщиков нравится зрелищность гонок в этом году.

При этом многие гонщики продолжают высказывать свое недовольство, которое главным образом связано с особенностями работы электрической батареи в силовой установке.

«Жалуются далеко не все. Но у некоторых гонщиков действительно возникли проблемы со сложной в управлении электроникой. Однако наша целевая аудитория – это болельщики. И сейчас более 90 процентов зрителей считают гонки увлекательными и захватывающими.

Более того, спорт всегда должен развиваться. Хотя уважать нужно мнения обеих сторон. И традиционалистов, которые хотят, чтобы «Формула-1 » оставалась прежней, и новых болельщиков, которые говорят, что им нравится то, что они сейчас видят. Мы должны в комплексе оценить, что лучше для «Формулы-1» и болельщиков. На данный момент мы видим вполне четкую картину», – рассказал Вольфф.

