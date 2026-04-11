Карло Санти останется гоночным инженером Хэмилтона на ближайших Гран-при (Planet F1)

Хэмилтон не будет менять гоночного инженера в ближайшее время.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не будет в ближайших гонках менять гоночного инженера.

В начале года стало известно, что Хэмилтон прекратит сотрудничество с Риккардо Адами, с которым он работал в свой первый год выступлений за «Феррари ».

При этом на роль нового постоянного гоночного инженера в «Феррари» хотели пригласить человека со стороны. В результате на тестах в Барселоне Хэмилтону в работе помогал гоночный инженер Шарля Леклера Брайан Боцци, а затем Хэмилтон временно начал работать с ветераном Карло Санти, который в прошлом сотрудничал с Кими Райкконеном.

Считалось, что новым гоночным инженером Хэмилтона должен стать Седрик Мишель-Грожан, чей переход из «Макларена» в «Феррари» был завершен совсем недавно.

Тем не менее, по информации Planet F1, в данный момент Хэмилтон собирается продолжить работу с Санти и после возобновления сезона на Гран-при Майами . Когда осуществится переход к работе с Мишель-Грожаном и случится ли он вообще пока остается неизвестным.

