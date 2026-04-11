  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  Журналист ван Харен: «Мерседес» и «Феррари» внимательно следят за ситуацией вокруг Ферстаппена»
16

Журналист ван Харен: «Мерседес» и «Феррари» внимательно следят за ситуацией вокруг Ферстаппена»

Интерес к приглашению Ферстаппена есть у всех топ-команд «Ф-1».

Журналист нидерландского De Telegraaf Эрик ван Харен считает вероятным уход Макса Ферстаппена из «Ред Булл». И что если это действительно случится, в приглашении Ферстаппена будут заинтересованы все топ-команды «Формулы-1».

«Вполне могу представить себе ситуацию, в которой Макс Ферстаппен начнет присматриваться к другим вариантам продолжения карьеры, если в «Ред Булл» не смогут найти решение своих проблем. В какой-то момент может возникнуть та самая ситуация, когда, что называется, последняя капля переполнит чашу терпения. Так что будет интересно посмотреть за тем, какие решения станут принимать в «Ред Булл» в ближайшие недели и месяцы.

За кулисами многое происходит и не исключено, что в ближайшее месяцы активность вокруг фигуры Ферстаппена только вырастет. Босс «Макларена» Зак Браун всегда симпатизировал Ферстаппену, между ними существует взаимное уважение. И с приходом Ламбьязе у «Макларена» появляется еще один козырь. Но речь не только о них – «Мерседес» и «Феррари», безусловно, тоже очень внимательно следят за ситуацией вокруг Ферстаппена», – рассказал ван Харен.

Ферстаппен теряет главного союзника в «Ред Булл» – гоночного инженера. Чем их пара так легендарна?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoДжанпьеро Ламбьязе
logoФеррари
logoФормула-1
logoЗак Браун
logoРед Булл
logoМерседес
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А зачем? У Мерседеса состав укомплектован. Антонелли был слабым звеном и если бы его выступления остались на уровне прошлого года, то кресло бы под ним зашаталось, но этого не произошло и парень выступает всё увереннее. Расселл? Вообще не вижу причины его увольнять. Либо он станет чемпионом, либо Антонелли загонит его под табуретку и у Тото появится второй номер, который сильнее того же Переса. Схема, прекрасно работавшая в 2017-2021 годах. Разве что Джордж сам развоняется и уйдёт...вот только куда?

Феррари? У Леклера лояльность Хатико, его конечно злит отсутствие чемпионства, но идти, опять же, попросту некуда. Либо занято, либо бессмысленно. Самое слабое звено - Льюис, в силу возраста, ибо не совсем понятно, сколько он ещё будет продолжать. А Элканн слишком сильно хотел его заполучить, чтобы взять и вот так расстаться. Разве что сам Льюис решит уйти в ближайшие год-два, только вот у Феррари есть Бермэн. Это, конечно, не альтернатива Ферстаппену, но и проблема Феррари уже долгие годы вообще не в пилоте.

Каким бы пилотом не был Макс, зачем ломать то, что и так работает?
Ответ Voltick
А что работает у фур? Есть балласт в лице "рекордсмена", весь финансовый профит от его нахождения в конюшне уже получен, логично слить загорелого пенсионера, кнш если с тапком договориться
Очередной голландский журналист строит предположения о продолжении карьеры Йосовича. И, разумеется, «Мерседес» и «Феррари» ему лично докладывают, как они следят за ситуацией.) Не уточняя, зачем это «Мерседесу» и «Феррари» нужно в принципе, у них и так всё более чем хорошо.
Даже в теории сложно представить такое, только через пару лет возможно, посмотрим на Феррари, там есть Леклер которого точно не поменяют, есть Хэмилтон со своим медиа импульсом, который только год в команде и вроде как поехал, но вообще я не представляю как любой здравомыслящий руководитель будет подкидывать себе такую бомбу как пара Леклер ферстапен, с Мерседес есть варианты но Тото высказался уже, а менять только Рассела получится так как Вольф хочет сделать из Антонелли звезду молодую
Я склоняюсь к Макларен и даже сказал бы что шансы на переход ферстапена видимы, потому что пиастри там явно не на крепких позициях, к тому же, Норриса чемпом сделали, было бы интересно конечно посмотреть на парочку Норрис ферстапен, я думаю это не такая уж и огненная смесь будет
Выгонят из Мерседеса Рассела и Антонелли , которые займут по итогу этого чемпионата первые два места и возьмут Ферстаппена с кем-нибудь . Тогда к нынешнему регламенту у четырёхкратного претензий меньше и он передумает уходить из Формулы один
Макларену ферстапен не нужен в текущей ситуации. Соглашусь что на перспективу браун конечно может его рассматривать теоретически. Но точно так же браун теоретически примеривает к макларену и рассела, и леклера и т.д. и т.п. Всерьез же ферстапену могут сделать предложение только в случае ухода кого-то из своих гонщиков. Думаю что если кто-то из них и захочет уйти, то скорее всего это будет пиастри.
Лучшее что может случиться с Феррари для болельщиков - фертапен/леклер. Закольцуется рубилово с детства на одинаковых машинах в топ команде. Как же это будет огненно - посмотрите нарезку их борьбы в ютубе.
Но, увы, не будет такого
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем