Журналист ван Харен: «Мерседес» и «Феррари» внимательно следят за ситуацией вокруг Ферстаппена»
Журналист нидерландского De Telegraaf Эрик ван Харен считает вероятным уход Макса Ферстаппена из «Ред Булл». И что если это действительно случится, в приглашении Ферстаппена будут заинтересованы все топ-команды «Формулы-1».
«Вполне могу представить себе ситуацию, в которой Макс Ферстаппен начнет присматриваться к другим вариантам продолжения карьеры, если в «Ред Булл» не смогут найти решение своих проблем. В какой-то момент может возникнуть та самая ситуация, когда, что называется, последняя капля переполнит чашу терпения. Так что будет интересно посмотреть за тем, какие решения станут принимать в «Ред Булл» в ближайшие недели и месяцы.
За кулисами многое происходит и не исключено, что в ближайшее месяцы активность вокруг фигуры Ферстаппена только вырастет. Босс «Макларена» Зак Браун всегда симпатизировал Ферстаппену, между ними существует взаимное уважение. И с приходом Ламбьязе у «Макларена» появляется еще один козырь. Но речь не только о них – «Мерседес» и «Феррари», безусловно, тоже очень внимательно следят за ситуацией вокруг Ферстаппена», – рассказал ван Харен.
Феррари? У Леклера лояльность Хатико, его конечно злит отсутствие чемпионства, но идти, опять же, попросту некуда. Либо занято, либо бессмысленно. Самое слабое звено - Льюис, в силу возраста, ибо не совсем понятно, сколько он ещё будет продолжать. А Элканн слишком сильно хотел его заполучить, чтобы взять и вот так расстаться. Разве что сам Льюис решит уйти в ближайшие год-два, только вот у Феррари есть Бермэн. Это, конечно, не альтернатива Ферстаппену, но и проблема Феррари уже долгие годы вообще не в пилоте.
Каким бы пилотом не был Макс, зачем ломать то, что и так работает?
Я склоняюсь к Макларен и даже сказал бы что шансы на переход ферстапена видимы, потому что пиастри там явно не на крепких позициях, к тому же, Норриса чемпом сделали, было бы интересно конечно посмотреть на парочку Норрис ферстапен, я думаю это не такая уж и огненная смесь будет
Но, увы, не будет такого