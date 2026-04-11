Журналист ван Харен: «Мерседес» и «Феррари» внимательно следят за ситуацией вокруг Ферстаппена»

Интерес к приглашению Ферстаппена есть у всех топ-команд «Ф-1».

Журналист нидерландского De Telegraaf Эрик ван Харен считает вероятным уход Макса Ферстаппена из «Ред Булл». И что если это действительно случится, в приглашении Ферстаппена будут заинтересованы все топ-команды «Формулы-1».

«Вполне могу представить себе ситуацию, в которой Макс Ферстаппен начнет присматриваться к другим вариантам продолжения карьеры, если в «Ред Булл» не смогут найти решение своих проблем. В какой-то момент может возникнуть та самая ситуация, когда, что называется, последняя капля переполнит чашу терпения. Так что будет интересно посмотреть за тем, какие решения станут принимать в «Ред Булл» в ближайшие недели и месяцы.

За кулисами многое происходит и не исключено, что в ближайшее месяцы активность вокруг фигуры Ферстаппена только вырастет. Босс «Макларена» Зак Браун всегда симпатизировал Ферстаппену, между ними существует взаимное уважение. И с приходом Ламбьязе у «Макларена » появляется еще один козырь. Но речь не только о них – «Мерседес » и «Феррари », безусловно, тоже очень внимательно следят за ситуацией вокруг Ферстаппена», – рассказал ван Харен.

Ферстаппен теряет главного союзника в «Ред Булл» – гоночного инженера. Чем их пара так легендарна?