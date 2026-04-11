Экс-пилот «Ф-1» Клин об уходе Ламбьязе: «Вопрос в том, есть ли у Ферстаппена какой-либо план?»

Клин высказался об уходе Ламбьязе из «Ред Булл».

Бывший пилот «Ф-1» Кристиан Клин прокомментировал переход Джанпьеро Ламбьязе – гоночного инженера Макса Ферстаппена – в «Макларен » после сезона-2027.

«Я был очень удивлен тем, что это произошло так рано и что обе стороны уже официально обо всем объявили. Возможно, вокруг ходило слишком много слухов, так что им пришлось что-то с этим сделать, как в случае с [Льюисом] Хэмилтоном.

В любом случае позитивный момент в том, что у «Ред Булл» есть полтора года на реструктуризацию. Это хорошо. Я также считаю, что это хорошо для Макса. Он знает, что Джи-Пи будет с ним на протяжении этого периода, если Макс продолжит тут выступать.

Контракт Ферстаппена действует до конца 2028 года. Думаю, это сложная ситуация. Вопрос в том, есть ли у самого Макса какой-либо план?» – сказал Клин.

