Мартин Брандл: «Назначение Ньюи руководителем команды – это трата его таланта»
Брандл поделился мнением о положении Ньюи в «Астон Мартин».
Бывший пилот «Ф-1» и комментатор Sky Sports Мартин Брандл считает, что Эдриану Ньюи не подходит роль руководителя «Астон Мартин».
«Не думаю, что назначение Эдриана руководителем команды или что-то в этом духе – это хорошее применение его талантов.
Сомневаюсь, что он настоящий лидер. Он просто гений, который должен сконцентрироваться на своей работе. Логистикой, собраниями и прочими делами должен заниматься кто-то другой.
Я просто думаю, что это трата… или скорее не лучшее использование таланта Эдриана», – отметил Брандл.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPFans
Это было очевидно еще в момент этого решения.
Астон забыли сказать Мартину лично, что это было временное решение. А то Брандл похоже вообще ничего не читает.
