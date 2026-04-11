  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Мартин Брандл: «Назначение Ньюи руководителем команды – это трата его таланта»
2

Мартин Брандл: «Назначение Ньюи руководителем команды – это трата его таланта»

Брандл поделился мнением о положении Ньюи в «Астон Мартин».

Бывший пилот «Ф-1» и комментатор Sky Sports Мартин Брандл считает, что Эдриану Ньюи не подходит роль руководителя «Астон Мартин».

«Не думаю, что назначение Эдриана руководителем команды или что-то в этом духе – это хорошее применение его талантов.

Сомневаюсь, что он настоящий лидер. Он просто гений, который должен сконцентрироваться на своей работе. Логистикой, собраниями и прочими делами должен заниматься кто-то другой.

Я просто думаю, что это трата… или скорее не лучшее использование таланта Эдриана», – отметил Брандл.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPFans
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoМартин Брандл
logoЭдриан Ньюи
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это было очевидно еще в момент этого решения.
Астон забыли сказать Мартину лично, что это было временное решение. А то Брандл похоже вообще ничего не читает.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
