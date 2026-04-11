Мартин Брандл: «Назначение Ньюи руководителем команды – это трата его таланта»

Брандл поделился мнением о положении Ньюи в «Астон Мартин».

Бывший пилот «Ф-1» и комментатор Sky Sports Мартин Брандл считает, что Эдриану Ньюи не подходит роль руководителя «Астон Мартин».

«Не думаю, что назначение Эдриана руководителем команды или что-то в этом духе – это хорошее применение его талантов.

Сомневаюсь, что он настоящий лидер. Он просто гений, который должен сконцентрироваться на своей работе. Логистикой, собраниями и прочими делами должен заниматься кто-то другой.

Я просто думаю, что это трата… или скорее не лучшее использование таланта Эдриана», – отметил Брандл.

