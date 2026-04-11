Карлос Сайнс: «Предчувствовал проблемы «Уильямса» еще в декабре»

Сайнс высказался о трудностях «Уильямса».

Пилот «Уильямса » рассказал о реакции команды на проблемы болида.

«Конечно, это стало шоком для меня, для команды, для Джеймса [Воулза, руководителя], для Алекса [Албона], для инженеров. Не секрет, что работать над машиной было трудно. Я предчувствовал проблемы еще в декабре, январе.

Я начал готовиться к трудностям, поскольку у нас начались разговоры о задержках в разработке болида. Мы не приехали на первые тесты и столкнулись с избыточным весом.

Я говорил, что начало выглядело не очень многообещающим, но я с самого начала знал, что в какой-то момент «Уильямс» столкнется с проблемами. Не все пути к успеху прямые. Всегда будут препятствия. Сейчас мы столкнулись с большим препятствием – вероятно, оно даже больше, чем я ожидал», – сказал Сайнс.

