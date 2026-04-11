Даниэль Абт: «Все хотели больше обгонов, больше разнообразия и меньше вмешательства DRS. Новые правила «Ф-1» это и делают»

Абт поделился мнением о новом регламенте «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы Е» Даниэль Абт высказался о критике новых правил «Ф-1».

«Честно? Не понимаю всей этой шумихи. Разве мы не этого требовали на протяжении последних лет? Все хотели больше обгонов, больше разнообразия и меньше вмешательства DRS.

Новые правила как раз это и делают. И вместо того чтобы порадоваться, мы попадаем в ту же ловушку – и все снова оказывается неправильным. Мы хотим изменений – но в то же время мы не особо хотим, чтобы что-то менялось.

«Ф-1» никогда не была честным спортом. Соревнование всегда заключалось в том, какая команда лучше интерпретирует правила. И хотя сейчас у «Мерседеса» доминирующий болид, в этом нет ничего нового. Это просто часть спорта. «Ф-1» стала значительно более открытой и зрелищной, чем в прошлом», – сказал Абт.

