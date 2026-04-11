ФИА выяснила, что для проведения целого сезона «Ф-1» нужно 20 000 волонтеров

В ФИА изучили ситуацию с волонтерами в «Ф-1».

Стало известно, что ФИА заказала у собственного университета исследование ситуации с волонтерами в «Формуле-1» для определения проблем в данной сфере.

В работе оценивались потребности и влияние волонтеров, а также давались рекомендации на будущее. Для сбора данных был проведен опрос организаторов и промоутеров 24 этапов «Ф-1».

Выяснилось, что в сезоне-2025 для проведения одного Гран-при в среднем требовалось 838 волонтеров, большинство из которых были маршалами – то есть в год ФИА необходимо около 20 112 человек.

В среднем добровольцы работают 48 часов за один гоночный уик-энд и 965 376 часов за сезон. При этом две трети сотрудников берут ежегодный отпуск или неоплачиваемые каникулы, чтобы поработать на Гран-при.

Затраты на обучение и привлечение волонтеров оцениваются в 11,1 миллионов евро в год.

В качестве рекомендаций авторы исследования предлагают назначить специалиста по социальному обеспечению волонтеров, инвестировать в исследования и технологии и внедрить более профессиональную модель управления волонтерами.

