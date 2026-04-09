Ошибка «Ауди» на пит-стопе на Гран-при Китая стоила Хюлькенбергу потери 200000 евро (RN365)
Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг недосчитается как минимум 200000 евро бонусами по итогам сезона из-за ошибки команды на пит-стопе.
По информации RacingNews365 и OE24, по условиям контракта с «Ауди» Хюлькенберг ежегодно зарабатывает 5 млн евро.
При этом его контракт подразумевает получение бонуса в 50000 евро за каждое заработанное в сезоне очко. На Гран-при Китая Хюлькенберг уверенно занимал восьмое место, когда на 35-м круге отправился на плановый пит-стоп. Из-за заминки при замене одного из колес пит-стоп продлился 16 секунд, из-за чего Хюлькенберг потерял несколько позиций и в итоге финишировал 11-м.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Ошибка «Ауди» на пит-стопе на Гран-при Китая стоила Хюлькенбергу чемпионства 2026.
Ну ведь посмотрите, если Хюльку на финише сезона не хватит 4 очков до титула, то так ведь и получается?
Смелее надо заголовки писать, смелее!