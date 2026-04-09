Ошибка «Ауди» на пит-стопе на Гран-при Китая стоила Хюлькенбергу потери 200000 евро (RN365)

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг недосчитается как минимум 200000 евро бонусами по итогам сезона из-за ошибки команды на пит-стопе.

По информации RacingNews365 и OE24, по условиям контракта с «Ауди» Хюлькенберг ежегодно зарабатывает 5 млн евро.

При этом его контракт подразумевает получение бонуса в 50000 евро за каждое заработанное в сезоне очко. На Гран-при Китая Хюлькенберг уверенно занимал восьмое место, когда на 35-м круге отправился на плановый пит-стоп. Из-за заминки при замене одного из колес пит-стоп продлился 16 секунд, из-за чего Хюлькенберг потерял несколько позиций и в итоге финишировал 11-м.

Трюк «Мерседеса» для доминирования в квалах «Ф-1» вскрыт? «Феррари» недовольна!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Очки начисляют не на 35 круге, а на финише
Ответ Minuvert
Очки начисляют не на 35 круге, а на финише
Так если потеряешь на пит-стопе в 7 раз больше времени, чем тратишь обычно, то в гонке это отставание вырастает во время, которое невозможно отыграть.
Ответ Вадим flanec
Так если потеряешь на пит-стопе в 7 раз больше времени, чем тратишь обычно, то в гонке это отставание вырастает во время, которое невозможно отыграть.
Странно само утверждение "потерял 200к". Почему не 750к, ведь мог быть третьим? Опыт подиума уже есть, а в гонке может случиться любая чехарда. Мог в аварию попасть на 36 круге и вообще б не финишировал. Сначала надо доехать, а то делят шкуру неубитого медведя
А давайте не мелочиться?

Ошибка «Ауди» на пит-стопе на Гран-при Китая стоила Хюлькенбергу чемпионства 2026.

Ну ведь посмотрите, если Хюльку на финише сезона не хватит 4 очков до титула, то так ведь и получается?
Смелее надо заголовки писать, смелее!
Заголовок, первый абзац, второй абзац: одна информация написана разными словами😂 для чего это?
Надо теперь с механиков эти деньги истребовать.
