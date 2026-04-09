Гельмут Марко об уходе Ламбьязе в «Макларен»: «Для Ферстаппена это огромная потеря»

Марко высказался об уходе Ламбьязе в «Макларен».

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал переход Джанпьеро Ламбьязе в «Макларен».

Ламбьязе, который является бессменным гоночным инженером Макса Ферстаппена в «Формуле-1», согласился на предложение «Макларена » и займет там должность главного гоночного директора и заместителя руководителя команды Андреа Стеллы.

Согласно официальному заявлению, Ламбьязе присоединится к «Макларену» только в конце 2027 года, по истечению своего нынешнего контракта с «Ред Булл». При этом не исключается, что стороны договорятся о том, чтобы провести переход раньше.

«Для Макса это огромная потеря. Эти двое – как старая супружеская пара, со своими ссорами и спорам. При этом «ДжейПи» (прозвище Ламбьязе) играл ключевую роль и в доработке и развитии болида, придерживаясь своей линии, которая далеко не всегда совпадала с позицией остальных членов технического штаба «Ред Булл », – рассказал Марко.

