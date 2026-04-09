Карлос Сайнс: «Взял бы с собой Стеллу, когда переходил в «Феррари», если бы мог»

Сайнс был бы рад забрать с собой Стеллу, когда переходил в «Феррари».

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс отметил высочайший уровень руководителя «Макларена» Андреа Стеллы , вспоминая о переходе из его команды в «Феррари».

«Помню, как говорил своим людям, когда мы уходили из «Макларена»: «Вот действительно сильная гоночная команда. Она будет подниматься вверх, продолжать прибавлять».

Я знаю, насколько хорош Андреа Стелла, знаю, насколько хорош [технический директор] Пит Продрому. Помню, у меня в голове были два, три или четыре имени тех, кого бы я взял с собой в «Феррари», если бы мог. Конечно, я бы взял их.

Я знал, что они будут справляться, что они очень хорошие специалисты, работать с которыми было приятно», – заявил испанец в подкасте Beyond the Grid в марте – до того, как появились слухи о потенциальном возвращении Стеллы в Скудерию.

