  • Карлос Сайнс: «Взял бы с собой Стеллу, когда переходил в «Феррари», если бы мог»
Сайнс был бы рад забрать с собой Стеллу, когда переходил в «Феррари».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс отметил высочайший уровень руководителя «Макларена» Андреа Стеллы, вспоминая о переходе из его команды в «Феррари».

«Помню, как говорил своим людям, когда мы уходили из «Макларена»: «Вот действительно сильная гоночная команда. Она будет подниматься вверх, продолжать прибавлять».

Я знаю, насколько хорош Андреа Стелла, знаю, насколько хорош [технический директор] Пит Продрому. Помню, у меня в голове были два, три или четыре имени тех, кого бы я взял с собой в «Феррари», если бы мог. Конечно, я бы взял их.

Я знал, что они будут справляться, что они очень хорошие специалисты, работать с которыми было приятно», – заявил испанец в подкасте Beyond the Grid в марте – до того, как появились слухи о потенциальном возвращении Стеллы в Скудерию.

Стелла подписал предварительный контракт с «Феррари» (Джеки Мартенс)

Стелла не рассматривает возможность ухода из «Макларена» (Motorsport Italy)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
