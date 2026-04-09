  «Макларен» назначил инженера Ферстаппена Ламбьязе главным гоночным директором, переход – не позже 2028 года
10

«Макларен» назначил инженера Ферстаппена Ламбьязе главным гоночным директором, переход – не позже 2028 года

«Макларен» подтвердил переход Ламбьязе из «Ред Булл».

«Макларен» сообщил, что к команде присоединится Джанпьеро «Джи-Пи» Ламбьязе из «Ред Булл».

Специалист с 2016 года работает гоночным инженером Макса Ферстаппена. Австрийцы подтвердили уход Ламбьязе в 2028-м.

«Макларен» сообщил, что Джи-Пи назначен главным гоночным директором. Ламбьязе будет отчитываться напрямую перед руководителем команды Андреа Стеллой.

В Уокинге отметили, что Джанпьеро присоединится к коллективу по истечении текущего контракта с «Ред Булл», но не позже 2028 года.

В своем заявлении команда упомянула других сотрудников, перешедших из «Ред Булл» – Роба Маршалла и Уилла Кортни.

«Способность команды привлекать и удерживать ведущих специалистов – таких, как Ламбьязе, а ранее Роб Маршалл и Уилл Кортни – наряду с сохранением и продвижением высококвалифицированных сотрудников, которые уже работают в коллективе, свидетельствует о стратегическом видении и культуре, которые в полной мере воплощены в «Макларене» под руководством Зака Брауна и Андреа Стеллы, также имеющих долгосрочные контракты», – говорится на сайте британцев.

«Ред Булл» подтвердил уход Ламбьязе в 2028 году

Инженер Ферстаппена Ламбьязе перейдет в «Макларен» в 2028-м и может стать руководителем – Стеллу связывают с «Феррари» (De Telegraaf)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Макларен»
10 комментариев
Формуле хорошо бы систему подписания сотрудников формализировать и систематизировать. Как будет сотрудник работать ещё год-два, подписав контракт с другой командой и зная, что уходит?! Есть же системы в других видах спорта, когда переговоры можно начинать или за несколько месяцев до его окончания, или с разрешения команды.
Нам тут такого не понять, но в серьезном бизнесе есть понятие репутации. Её долго и упорно нарабатывают, и потом не менее упорно берегут. Так что нормально он отработает свой контракт, как и ожидается от такого профессионала в своём деле.
Это не футбол со своими правилами, зачастую нарушающими трудовое законодательство во многих странах, не дадут ФИА так сделать.
Помянем Ред Булл
Мудрый ход от Стеллы/Брауна.
Ага, будут на пару чиллить у аэродинамиков. Учитывая, к какому результату за последние пару сезонов привело одного только Стеллу...страшно подумать, что натворят с ДжиПи...
А там и Макс подтянется
