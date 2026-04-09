«Макларен» назначил инженера Ферстаппена Ламбьязе главным гоночным директором, переход – не позже 2028 года

«Макларен» подтвердил переход Ламбьязе из «Ред Булл».

Специалист с 2016 года работает гоночным инженером Макса Ферстаппена . Австрийцы подтвердили уход Ламбьязе в 2028-м.

«Макларен» сообщил, что Джи-Пи назначен главным гоночным директором. Ламбьязе будет отчитываться напрямую перед руководителем команды Андреа Стеллой .

В Уокинге отметили, что Джанпьеро присоединится к коллективу по истечении текущего контракта с «Ред Булл», но не позже 2028 года.

В своем заявлении команда упомянула других сотрудников, перешедших из «Ред Булл» – Роба Маршалла и Уилла Кортни.

«Способность команды привлекать и удерживать ведущих специалистов – таких, как Ламбьязе, а ранее Роб Маршалл и Уилл Кортни – наряду с сохранением и продвижением высококвалифицированных сотрудников, которые уже работают в коллективе, свидетельствует о стратегическом видении и культуре, которые в полной мере воплощены в «Макларене » под руководством Зака Брауна и Андреа Стеллы, также имеющих долгосрочные контракты», – говорится на сайте британцев.

