«Ред Булл» подтвердил уход Ламбьязе в 2028 году

«Ред Булл » выпустил заявление, в котором подтвердил информацию об уходе из команды Джанпьеро Ламбьязе, гоночного инженера Макса Ферстаппена .

Ранее в прессе сообщалось, что специалист будет работать в «Макларене».

«Команда «Ред Булл» подтверждает, что Джанпьеро Ламбьязе покинет коллектив в 2028 году, когда истечет его действующий контракт. Джи-Пи – ценный член команды, к которой он присоединился в 2015-м.

До своего запланированного ухода Джи-Пи продолжит выполнять роль руководителя гоночных операций и гоночного инженера Макса Ферстаппена.

Команда и он полностью сосредоточены на том, чтобы добавить в послужной список новые совместные успехи», – говорится в заявлении.

Инженер Ферстаппена Ламбьязе перейдет в «Макларен» в 2028-м и может стать руководителем – Стеллу связывают с «Феррари» (De Telegraaf)

Ламбьязе станет главным гоночным инженером «Макларена», но не займет место Стеллы (Sky Sports)