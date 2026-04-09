«Ред Булл» подтвердил уход Ламбьязе в 2028 году

«Ред Булл» выпустил заявление, в котором подтвердил информацию об уходе из команды Джанпьеро Ламбьязе, гоночного инженера Макса Ферстаппена.

Ранее в прессе сообщалось, что специалист будет работать в «Макларене».

«Команда «Ред Булл» подтверждает, что Джанпьеро Ламбьязе покинет коллектив в 2028 году, когда истечет его действующий контракт. Джи-Пи – ценный член команды, к которой он присоединился в 2015-м.

До своего запланированного ухода Джи-Пи продолжит выполнять роль руководителя гоночных операций и гоночного инженера Макса Ферстаппена.

Команда и он полностью сосредоточены на том, чтобы добавить в послужной список новые совместные успехи», – говорится в заявлении.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети «Формулы-1»
Пусть йос радуется. Он больше всех приложил руку к развалу команды, когда вместе с марко пытался убрать хорнера. И тем самым создал такую атмосферу что побежали все ключевые работники, недавно даже механик ушел, а сейчас этот итальянец (хотя он еще и будет два года работать). А ведь ламбьязе был наверно самым близким к ферстапену сотрудником редбул (после марко), помнится как он оплакивал проигранный титул когда тот не смог стать чемпионом. И даже такой преданный человек уходит к прямым конкурентам. Получается что карма под конец прошлого года настигла и марко, а теперь и ферстапена-старшего, когда выяснилось что без хорнера и компании ничего у них не получается.
От РБ в последнее время приходят в основном плохие новости. И, похоже, главный вредитель там — это Минцлафф.
Ответ Alex1307
Так он и развалил команду. Чинуша из футбола поставили руководить гоночным подразделением, я сразу говорил, что ничего хорошего из этого не выйдет.
Ответ Alex1307
за 2 года на глазах просто уничтожили топ команду , интересно зачем и кто ?
