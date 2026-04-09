«Уильямс» переманил из «Мерседеса» одного из самых опытных инженеров
Команда «Уильямс» объявила о подписании контракта с Дэном Милнером – он займет должность главного инженера по работе с гоночными автомобильными технологиями.
Милнер проработал в системе «Мерседеса» более 20 лет – из них 14 непосредственно в гоночной команде «Ф-1». До того, как команда была приобретена «Мерседесом» и переименована, Милнер работал инженером в «Брауне».
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
