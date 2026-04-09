Йерун Блекемолен об уходе Ламбьязе: «Неверный сигнал для Ферстаппена. Если и Макс уйдет, от «Ред Булл» мало что останется»

Блекемолен уверен, что уход Ламбьязе скажется на настрое Ферстаппена.

Нидерландский гонщик Йерун Блекемолен, побеждавший в гонке «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, высказался о предстоящем переходе Джанпьеро Ламбьязе, гоночного инженера Макса Ферстаппена, из «Ред Булл» в «Макларен».

«Для Макса это может стать дополнительной мотивацией смотреть по сторонам.

Макс способен работать без Ламбьязе, это понятно. Но вдвоем они составляют грозный дуэт. Они хорошо понимают друг друга, им весело работать вместе. Конечно, это окажет влияние.

В команде осталось много сильных специалистов, однако коллектив начинает рассыпаться – по крайней мере такое создается впечатление.

Естественно, команда предпочла бы, чтобы лучшие сотрудники не уходили к конкурентам. Это посылает неверный сигнал, в том числе Максу Ферстаппену. Нужно, чтобы он продолжал верить в проект. Если еще и Макс уйдет, от коллектива мало что останется.

С другой стороны, мы обращаем внимание на то, что из «Ред Булл» уходит большое количество ключевых специалистов, но, разумеется, на их место приходят другие. Если речь о молодых, амбициозных людях, которые пока не выигрывали титулы, это тоже может оказаться плюсом. Но все еще есть ощущение, что баланс смещается не в ту сторону», – признался эксперт.

Инженер Ферстаппена Ламбьязе перейдет в «Макларен» в 2028-м и может стать руководителем – Стеллу связывают с «Феррари» (De Telegraaf)

Ламбьязе станет главным гоночным инженером «Макларена», но не займет место Стеллы (Sky Sports)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Formule1.nl
Сколько было слов летом, после отставки Хорнера, какая в команде стала хорошая атмосфера.
да все люди в итоге уйдут, которые Максу успех ковали.. не на ту лошадь они поставили, похоже. Сделали табуретку, а не болид.. ещё и двигатель, как говорят, норм. А кто моторным подразделением занимался ? Вот. Когда людям важны только цифры в годовых отчётах, то на спортивные успехи можно забить.
Если ферстапен уйдет, то с ним уйдет и его отец - так что нет худа без добра. Без йоса там все в редбуле вздохнут с облегчением.
Рекомендуем
Главные новости
Ральф Шумахер допустил переход Ферстаппена в «Макларен»: «Это бы означало, что идут переговоры о Пиастри в «Ред Булл»
7 минут назад
Ландо Норрис о гольфе: «Тайгер Вудс отправил мяч в воду в Огасте, а я сделал берди. Что бы из меня могло выйти?»
43 минуты назад
WRC. Кацута выиграл Ралли Хорватии после схода Невилля на финальном спецучастке и стал лидером чемпионата
сегодня, 12:38
Алексей Попов: «Мне пишут: «Какого черта репортаж в радиорежиме?». У нас нет понимания авторских прав – это пошло с «Горбушки»
сегодня, 12:20
Планы Сафнауэра по созданию новой команды в «Ф-1» поддерживает не «Ван Амерсфорт», а группа инвесторов из США (RacingNews365)
сегодня, 12:06
Нельсон Пике-младший: «Первый сезон Хэмилтона важнее титулов, выигранных вполсилы. Посмотрите на дебют Пиастри и Антонелли»
сегодня, 11:40
Жак Вильнев: «Бороться с Хиллом было труднее, чем с Шумахером»
сегодня, 11:34
Гельмут Марко: «Фактор Ферстаппена существует, только когда у Макса есть надежная машина»
сегодня, 10:45
Стролл финишировал 48-м в гонке GTWC из-за штрафов
сегодня, 09:39
Жан Тодт: «Вел переговоры с Ньюи о переходе в «Феррари». Но он не захотел переезжать в Италию»
сегодня, 08:52
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем