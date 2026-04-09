Йерун Блекемолен об уходе Ламбьязе: «Неверный сигнал для Ферстаппена. Если и Макс уйдет, от «Ред Булл» мало что останется»

Блекемолен уверен, что уход Ламбьязе скажется на настрое Ферстаппена.

Нидерландский гонщик Йерун Блекемолен, побеждавший в гонке «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, высказался о предстоящем переходе Джанпьеро Ламбьязе, гоночного инженера Макса Ферстаппена , из «Ред Булл » в «Макларен».

«Для Макса это может стать дополнительной мотивацией смотреть по сторонам.

Макс способен работать без Ламбьязе, это понятно. Но вдвоем они составляют грозный дуэт. Они хорошо понимают друг друга, им весело работать вместе. Конечно, это окажет влияние.

В команде осталось много сильных специалистов, однако коллектив начинает рассыпаться – по крайней мере такое создается впечатление.

Естественно, команда предпочла бы, чтобы лучшие сотрудники не уходили к конкурентам. Это посылает неверный сигнал, в том числе Максу Ферстаппену. Нужно, чтобы он продолжал верить в проект. Если еще и Макс уйдет, от коллектива мало что останется.

С другой стороны, мы обращаем внимание на то, что из «Ред Булл» уходит большое количество ключевых специалистов, но, разумеется, на их место приходят другие. Если речь о молодых, амбициозных людях, которые пока не выигрывали титулы, это тоже может оказаться плюсом. Но все еще есть ощущение, что баланс смещается не в ту сторону», – признался эксперт.

