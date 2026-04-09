Изак Аджар: «Гонки стали интереснее. Впервые за долгое время машины с одинаковой скоростью могут обгонять друг друга»

Аджару нравятся новые гонки «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар рассказал о том, что в целом ему нравятся то, как изменились гонки в сезоне-2026, после перехода чемпионата на новый технический регламент.

«Как мне кажется, сейчас впервые за довольно долгое время две машины с примерно одинаковой скоростью способны бороться и обгонять друг друга на трассе, меняясь позициями.

При этом в прошлом году, например, для обгона другой машины твое преимущество должно было составлять 0,6-0,8 секунды на круге. А порой и больше. И порой, завершая обгон ты был абсолютно уверен, что оставшаяся позади машина точно не сможет обогнать тебя обратно.

Так что в целом новый регламент сделал гонки интереснее, в этом нет сомнений. Но да, порой обгоны сейчас и правда кажутся искусственными. Так что нужно найти правильный баланс. Однако сейчас в любом случае стало лучше, чем было раньше», – рассказал Аджар.

