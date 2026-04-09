Изак Аджар: «Гонки стали интереснее. Впервые за долгое время машины с одинаковой скоростью могут обгонять друг друга»

Аджару нравятся новые гонки «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар рассказал о том, что в целом ему нравятся то, как изменились гонки в сезоне-2026, после перехода чемпионата на новый технический регламент.

«Как мне кажется, сейчас впервые за довольно долгое время две машины с примерно одинаковой скоростью способны бороться и обгонять друг друга на трассе, меняясь позициями.

При этом в прошлом году, например, для обгона другой машины твое преимущество должно было составлять 0,6-0,8 секунды на круге. А порой и больше. И порой, завершая обгон ты был абсолютно уверен, что оставшаяся позади машина точно не сможет обогнать тебя обратно.

Так что в целом новый регламент сделал гонки интереснее, в этом нет сомнений. Но да, порой обгоны сейчас и правда кажутся искусственными. Так что нужно найти правильный баланс. Однако сейчас в любом случае стало лучше, чем было раньше», – рассказал Аджар.

Как спасти интригу в «Ф-1»? «Ред Булл» обязан «похудеть», а «Феррари» – доделать хитрую новинку

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Ну если снятие ноги с педали газа обгоняемого, из-за того, что у него закончился заряд батареи, можно назвать зрелищем, то да, ¿ зрелищность просто потрясающая.
Мне начинает нравиться этот пилот )
Этими словами Изак Аджар - себя включил в противников Макса.
Тяжело смотреть на нидерландского пилота, которого не можешь поцеловать
Я этого не говорил.
Ознакомьтесь (в инете найдёте) - для чего используют знак ©.
Очень рад что у него нет никаких сомнений, сомнения есть у нас - зрителей
Современное тикток поколение, меньше возни, им классно обгонять соперника снимающего ногу с педали
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Попов о первых годах в эфире: «Безобразно. Тогда умудрялись ничего не показать, и комментарии такие же»
2 минуты назад
Николас Томбасис: «ФИА не обсуждает полную переработку новых правил «Ф-1». Пациент не в реанимации»
54 минуты назад
Нико Росберг о новой «Ф-1»: «Пока есть борьба, фанаты будут наслаждаться шоу вне зависимости от технологий»
сегодня, 15:00
Джек Дуэн: «Формула-1» – моя конечная цель. У меня все еще есть хороший шанс вернуться»
сегодня, 14:56
Алексей Попов о гибели Сенны: «У Айртона была мистическая аура: если со всем миром что-то произойдет, он последний, кто останется в живых. Никто не верил, что Сенна может умереть в гонке»
сегодня, 14:25
Ральф Шумахер: «Перестройка «Ред Булл» займет от двух до трех лет. Уверен, команда справится»
сегодня, 14:17
Ральф Шумахер допустил переход Ферстаппена в «Макларен»: «Это бы означало, что идут переговоры о Пиастри в «Ред Булл»
сегодня, 13:33
Ландо Норрис о гольфе: «Тайгер Вудс отправил мяч в воду в Огасте, а я сделал берди. Что бы из меня могло выйти?»
сегодня, 12:57
WRC. Кацута выиграл Ралли Хорватии после схода Невилля на финальном спецучастке и стал лидером чемпионата
сегодня, 12:38
Алексей Попов: «Мне пишут: «Какого черта репортаж в радиорежиме?» У нас нет понимания авторских прав – это пошло с «Горбушки»
сегодня, 12:20
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем