Шарль Леклер: «Практикую медитации и работаю с психологом. Очень важно концентрироваться только на том, что ты можешь контролировать сам»

Леклер не оставляет надежды стать чемпионом с «Феррари».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признал, что чувствует определенное давление, выступая за Скудерию, и что он по-прежнему стремится выкладываться на пределе и делает все возможное, чтобы однажды выиграть чемпионат в составе итальянской команды.

«Переход в «Феррари » был для меня серьезным скачком, но благодаря правильному подходу и менталитету сумел достаточно быстро адаптироваться уже по ходу первого сезона.

Выступая на Гран-при Италии будучи гонщиком «Феррари», ты приезжаешь на трассу и чувствуешь, что все вокруг тебя подгоняют…и побеждать при таком давлении непросто, однако сами победы после этого ощущаются еще лучше.

Что касается победы на Гран-при Монако [в 2024 году], то это было чем-то особенным. Я ведь в детстве ездил по этим дорогам на школьном автобусе. И выиграть там для меня было чем-то особенным и очень личным.

Выступать за «Феррари» – это огромная честь и мечта каждого гонщика, но я бы не сказал, что это меняет то, кем я являюсь на самом деле. И да, разумеется, я хочу выиграть чемпионат, и сделать это в составе «Феррари».

Я много тренируюсь на симуляторе – мы проводим интенсивные сессии по 8-9 часов, иногда почти каждый день. Я практикую медитации и работаю с психологом. Очень важно концентрироваться только на тех вещах, на которые ты сам можешь повлиять, которые можешь контролировать – на твоих выступлениях и твоей стабильности», – рассказал Леклер.

Леклер отказался от «звериных» квал «Ф-1». И нанял личных инженеров ради «гоночных шахмат»