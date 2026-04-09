«Ф-2» проведет гонки в Майами и Монреале вместо ближневосточных. Серия впервые отправится в Северную Америку
«Формула-2» объявила о проведении гонок в Майами и Монреале в 2026 году.
Этап в США (1-3 мая) станет вторым в сезоне, в Канаде (22-24 мая) – третьим. Европейский сезон начнется 4-7 июня в Монако, всего гонщики проведут 14 уик-эндов.
Ранее были отменены гонки в апреле в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-2»
