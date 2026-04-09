Ральф Шумахер: «Переход Леклера в «Ред Булл» стал бы не очень умным ходом»

Ральф Шумахер не советует Леклеру переходить на место Ферстаппена в «Ред Булл».

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер отреагировал на слухи об интересе «Ред Булл» к гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру на фоне предполагаемого ухода Макса Ферстаппена.

«Что ж, надо сказать прямо: «Ред Булл» вовсе не является очевидным выбором в нынешнем положении. Это очередной долгосрочный проект, начиная с разработки мотора, с чем там на самом деле справляются хорошо.

В команде наблюдается бардак, хаос, нет нормальной коммуникации со внешним миром. На мой взгляд, не хватает такой фигуры, каким был доктор Гельмут Марко, который мог – как бы это сказать – направлять команду.

Поэтому не знаю, есть ли для Шарля Леклера смысл покидать коллектив, который только начал работать как надо. Не могу представить, что и «Феррари» на самом деле допускает такой вариант.

Это стало бы не очень умным ходом, поскольку ситуация с Льюисом Хэмилтоном вполне предсказуема в нормальных условиях – просто в силу возраста. Команде необходимо развивать новых молодых пилотов, но для этого нужно оставить одного опытного, а именно Шарля Леклера. Поэтому так поступать не стоит», – заявил Ральф.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
А что, Леклер решил уходить из Феррари? И какой смысл переходить в команду из которой сбежит Макс? Я думаю, что Леклер всём сердцем с Феррари и скорее закончит карьеру, чем уйдёт в другую команду. Да и если честно, то его не позовут в команду, где есть самовоз, а смысл уходить из топовой Феррари в такую же топовую команду? Уж лучше остаться легендой Феррари в глазах фанатов.
Я вообще никого из топов сейчас не вижу в Ред Булл, кому нужна будет эта газировка испускающая последние газы, всё таки ещё раз убеждаюсь в том что Хорнер был локомотивом в этой тиме и имел право на что то претендовать после таких результатов
