Ральф Шумахер: «Переход Леклера в «Ред Булл» стал бы не очень умным ходом»

Ральф Шумахер не советует Леклеру переходить на место Ферстаппена в «Ред Булл».

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер отреагировал на слухи об интересе «Ред Булл» к гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру на фоне предполагаемого ухода Макса Ферстаппена .

«Что ж, надо сказать прямо: «Ред Булл » вовсе не является очевидным выбором в нынешнем положении. Это очередной долгосрочный проект, начиная с разработки мотора, с чем там на самом деле справляются хорошо.

В команде наблюдается бардак, хаос, нет нормальной коммуникации со внешним миром. На мой взгляд, не хватает такой фигуры, каким был доктор Гельмут Марко, который мог – как бы это сказать – направлять команду.

Поэтому не знаю, есть ли для Шарля Леклера смысл покидать коллектив, который только начал работать как надо. Не могу представить, что и «Феррари » на самом деле допускает такой вариант.

Это стало бы не очень умным ходом, поскольку ситуация с Льюисом Хэмилтоном вполне предсказуема в нормальных условиях – просто в силу возраста. Команде необходимо развивать новых молодых пилотов, но для этого нужно оставить одного опытного, а именно Шарля Леклера. Поэтому так поступать не стоит», – заявил Ральф.

Леклер отказался от «звериных» квал «Ф-1». И нанял личных инженеров ради «гоночных шахмат»

Комментатор «Ф-1» Валкенбург: «Если Ферстаппен уйдет из «Ф-1», то уже не вернется»