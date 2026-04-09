  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Журналист Нобл о переходе Ламбьязе: «Ферстаппен может подумать, что для него настал оптимальный момент, чтобы взять перерыв от «Ф-1»
0

Переход Ламбьязе может привести к уходу Ферстаппена из «Ф-1».

Известный журналист и редактор The Race Джонатан Нобл поделился мнением о том, какое влияние переход Джанпьеро Ламбьязе в «Макларен» может оказать на будущее Макса Ферстаппена.

Ламбьязе является бессменным гоночным инженером Ферстаппена в «Ф-1», однако тот решил принять предложение «Макларена» и уйти из «Ред Булл».

Нобл считает, что данное событие может окончательно сподвигнуть Ферстаппена к тому, чтобы как минимум взять годичный перерыв от «Формулы-1» и оценить свои карьерные перспективы.

«Для «Макларена» успешное подписание Ламбьязе – им удалось не только убедить его покинуть «Ред Булл», но и в борьбе за его подписание обойти таких конкурентов, как «Астон Мартин», – это настоящий триумф.

Однако для «Ред Булл» эта потеря даже более значительна, поскольку уход Ламбьязе скажется не только на работе структуры руководства команды, но и вне всяких сомнений повлияет на будущее Макса Ферстаппена.

Ламбьязе был настоящей опорой и для «Ред Булл», и для Ферстаппена, и сыграл ключевую роль в достигнутых ими успехах. Заменить фигуру такого калибра и настолько опытного специалиста будет очень трудно.

К тому же, уход Ламбьязе – это и конец эпохи для Ферстаппена. И это событие наверняка только укрепит мнение четырехкратного чемпиона о том, что сейчас, вероятно, для него настал оптимальный момент, чтобы взять перерыв от «Формулы-1» и подумать о том, куда он хочет двигаться в долгосрочной перспективе», – рассказал Нобл.

Инженер Ферстаппена Ламбьязе перейдет в «Макларен» в 2028-м и может стать руководителем – Стеллу связывают с «Феррари» (De Telegraaf)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
logoФормула-1
logoДжанпьеро Ламбьязе
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
Рекомендуем