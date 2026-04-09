Роберт Кубица: «Антонелли часто занимается ерундой в соцсетях – он должен сосредоточиться на завоевании титула»

Кубица призвал Антонелли сосредоточиться на гонках.

Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Кубица поделился мнением о шансах Андреа Кими Антонелли выиграть чемпионский титул по итогам сезона-2026.

Кубица считает, что Антонелли хватает таланта и скорости, но что итальянцу нужно правильно расставлять приоритеты.

«Я надеюсь, что Антонелли сосредоточится на гонках, потому что даже сейчас я вижу, что он слишком часто занимается всякой ерундой в соцсетях. Понятно, что в современном мире подобные вещи привлекают внимание, но ему не стоит попусту растрачивать энергию. Он должен сосредоточиться на единственной цели – завоевании чемпионского титула.

И да, я не вижу, почему он не может стать чемпионом. И я очень рад за него, ведь «Формула-1 » – это спорт, в котором ты находишься под колоссальным давлением. Антонелли, как мне кажется, в этом смысле уже через многое прошел – особенно тяжело ему было в прошлом году. Однако вокруг него есть люди, которые его любят, которые много вложили в его карьеру много времени и денег, увидев в нем уникальный талант. И сейчас он может отплатить этим людям своими успехами. Впереди еще очень длинный путь, но я уверен, что Антонелли и сам это осознает», – рассказал Кубица.

Антонелли – лидер сезона «Ф-1». Есть шанс стать самым молодым чемпионом в истории?