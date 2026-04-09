Ланс Стролл об участии в гонке ГТ: «У «Астон Мартин» не очень конкурентоспособная машина, возникла идея что-то поменять»

Стролл рассказал о причинах выступления в гонке класса ГТ.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл рассказал о том, что сподвигло его выступить в гонке класса ГТ.

Стролл проведет первый этап ГТ World Challenge Europe 11-12 апреля на трассе «Поль Рикар».

Канадец сядет за руль «Астон Мартин» Vantage GT3, его напарниками будут экс-гонщик «Формулы-1» Роберто Мери и юниор британской команды Мари Бойя.

По словам Стролла, на его решение в определенной степени повлияло как наличие свободного времени, которое возникло из-за отмены двух ближневосточных Гран-при, так и из-за не слишком хорошей текущей формы «Астон Мартин».

«В прошлом мне очень понравилось выступление в гонке «24 часа Дайтоны». Мне очень понравилась та гонки.

С тех пор я был главным образом сосредоточен на выступлениях в «Формуле-1», но в этом году у «Астон Мартин » не очень конкурентоспособная машина, а теперь еще и образовался перерыв между гонками. Так что у меня возникла идея, что-то поменять, заняться чем-то другим в этот перерыв», – рассказал Стролл.

