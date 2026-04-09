До сделки с «Маклареном» Ламбьязе отклонил предложение «Астон Мартин» (Sky Sports)

Ламбьязе отказал «Астон Мартин» в пользу «Макларена».

Главный гоночный инженер «Ред Булл» и бессменный гоночный инженер Макса Ферстаппена в «Ф-1» Джанпьеро Ламбьязе получал предложение стать руководителем «Астон Мартин».

В «Астон Мартин» искали нового специалиста, который мог бы занять должность руководителя гоночной команды и позволить Эдриану Ньюи сосредоточиться на технической работе и проектировании болида.

По информации Sky Sports, в «Астон Мартин» совсем недавно обращались к Ламбьязе, но получили отказ, после чего сделали предложение Джонатану Уитли. В то же время Ламбьязе, отказав «Астон Мартин», согласился на предложение «Макларена».

Ламбьязе присоединится к «Макларену» либо в конце 2027 года, либо раньше, если «Макларен» и «Ред Булл» согласуют условия перехода.

Инженер Ферстаппена Ламбьязе перейдет в «Макларен» в 2028-м и может стать руководителем – Стеллу связывают с «Феррари» (De Telegraaf)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
А что там согласовывать? ДжиПи уходит из лидера пелотона сезона что ли? Да и не 2007 год на дворе)
