До сделки с «Маклареном» Ламбьязе отклонил предложение «Астон Мартин» (Sky Sports)

Ламбьязе отказал «Астон Мартин» в пользу «Макларена».

Главный гоночный инженер «Ред Булл» и бессменный гоночный инженер Макса Ферстаппена в «Ф-1» Джанпьеро Ламбьязе получал предложение стать руководителем «Астон Мартин».

В «Астон Мартин» искали нового специалиста, который мог бы занять должность руководителя гоночной команды и позволить Эдриану Ньюи сосредоточиться на технической работе и проектировании болида.

По информации Sky Sports, в «Астон Мартин» совсем недавно обращались к Ламбьязе, но получили отказ, после чего сделали предложение Джонатану Уитли. В то же время Ламбьязе, отказав «Астон Мартин », согласился на предложение «Макларена ».

Ламбьязе присоединится к «Макларену» либо в конце 2027 года, либо раньше, если «Макларен» и «Ред Булл » согласуют условия перехода.

