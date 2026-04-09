Стелла не рассматривает возможность ухода из «Макларена» (Motorsport Italy)

Стелла не собирается уходить из «Макларена».

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла не собирается уходить из британской команды.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Стелла намерен рассмотреть возможность возвращения «Феррари» в связи с будущим переходом в «Макларен» Джанпьеро Ламбьязе.

Тем не менее, итальянское подразделение издания Motorsport утверждает, что переход Ламбьязе никак не повлияет на будущее Стеллы. Ламбьязе должен получить высокую должность в руководящей структуре «Макларена » и работать вместе со Стеллой.

Стелла работал в «Феррари» с 2000 года – сначала в тестовой команде, а в 2002 году начал работать в инженерной бригаде Михаэля Шумахера . С 2007 года Стелла перешел в инженерную бригаду Кими Райкконена , а в 2009 году стал гоночным инженером финна. В следующем году Стелла стал работать уже с Фернандо Алонсо , однако затем покинул «Феррари» и перебрался в «Макларен».

Инженер Ферстаппена Ламбьязе перейдет в «Макларен» в 2028-м и может стать руководителем – Стеллу связывают с «Феррари» (De Telegraaf)