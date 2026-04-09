Гельмут Марко стал амбассадором Гран-при Австрии
Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко получил новую должность в «Формуле-1».
82-летний австриец сообщил, что стал амбассадором домашнего этапа на «Ред Булл Ринг». В этом году Гран-при Австрии пройдет 28 июня.
В конце 2025-го Марко покинул «Ред Булл» после 20 лет в команде.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: oe24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем