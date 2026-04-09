Гельмут Марко стал амбассадором Гран-при Австрии

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко получил новую должность в «Формуле-1».

82-летний австриец сообщил, что стал амбассадором домашнего этапа на «Ред Булл Ринг ». В этом году Гран-при Австрии пройдет 28 июня.

В конце 2025-го Марко покинул «Ред Булл» после 20 лет в команде.

