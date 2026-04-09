  «Макларен» следит за ситуацией вокруг Ферстаппена. Подписание Ламбьязе – козырь в рукаве Брауна (Эрик ван Харен)
«Макларен» следит за ситуацией вокруг Ферстаппена. Подписание Ламбьязе – козырь в рукаве Брауна (Эрик ван Харен)

«Макларен» готов вступить в борьбу за Ферстаппена.

Журналист De Telegraaf Эрик ван Харен, близкий к «Ред Булл» и Максу Ферстаппену, сообщил, что в «Макларене» наблюдают за тем, что происходит вокруг пилота.

Ранее четырехкратный чемпион мира намекал на уход из «Формулы-1» из-за недовольства новым регламентом. Сегодня стало известно, что «Ред Булл» покинет гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе, который перейдет в «Макларен» не позже начала 2028 года. Макс и Джи-Пи работают вместе с 2016-го.

Исполнительный директор команды из Уокинга Зак Браун внимательно следит за ситуацией вокруг Макса, пишет ван Харен. По словам инсайдера, подписание Ламбьязе стало дополнительным козырем в рукаве Брауна.

В то же время журналист подчеркивает, что решение Ламбьязе об уходе из «Ред Булл» не связано напрямую с будущим Ферстаппена.

Инженер Ферстаппена Ламбьязе перейдет в «Макларен» в 2028-м и может стать руководителем – Стеллу связывают с «Феррари» (De Telegraaf)

Ламбьязе станет главным гоночным инженером «Макларена», но не займет место Стеллы (Sky Sports)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Эрика ван Харена
А увольнение Рассела - козырь в рукаве Тото
думаете, Тото Макса этим приманивает?)))
На войне все средства хороши
Это крайне маловероятно на текущий момент. Макларен не будет увольнять нориса или пиастри ради ферстапена, как какой-нибудь вольф - рассела. Только если вдруг кто-то из гонщиков макларена сам захочет уйти - тогда могут рассмотреть ферстапена. Уход одного из них конечно теоретически возможен, но пока к этому нет предпосылок.
Смешно, как британские СМИ провожают "самовозника" в джити серию, а главные конкуренты используют все возможные рычаги для его подписания
Подписали крутого профессионала, варящегося в котле Ф1 долгие годы. Причём тут Макс???
Конечно, ведь Макларену нужно иметь трех пилотов
Будет забавно если подопечный Уэббера Пиастри окажется в Ред Булле из-за этого.
Забавно, конечно, но все действующие лица того РБ сменили прописку, осталась только знакомая табличка
Как бы там Норрис не оказался. Зачем Макларену два чемпиона и война между тогда уже бывшими друзьями? Макс в папайю точно играть не будет
И зачем он Макам?)) Желаемое за действительное, голландский журналист - этим всё сказано
Ну, Макс точно сильнее обоих пилотов Макларена, мы совсем недавно имели отличную возможность в этом убедиться :)
