Журналист Мартенс: «Если «Мерседес» все еще хочет подписать Ферстаппена, уйти должен Расселл – интуиция подсказывает»
Журналист De Limburger Джеки Мартенс поделился мнением о предполагаемом переходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес».
«Если правда, что «Мерседес» все еще хочет подписать Макса Ферстаппена, значит, Джордж Расселл должен уйти.
Почему Расселл? Интуиция подсказывает. Кими Антонелли выигрывает гонки, он очень молод, очень дешево обходится на данный момент, а его популярность взлетела до небес. У него стало на несколько миллионов подписчиков больше после двух побед.
Можете себе представить итальянского чемпиона мира? Кто был последним итальянским чемпионом? Аскари?» – сообщил репортер.
Я не хочу сказать ничего плохого про Антонелли. Парень действительно прогрессирует и забирает всё, что падает в руки. Но списывать Джорджа после двух неудачных Гран При - ну тоже такое себе. Китай по скорости остался за ним, всем понятно, что он забрал бы оба поула и обе победы.
Япония - ок, Кими в целом чуть быстрее смотрелся, но как-то никто не обращает внимания, что Сузука - вообще-то не самая удобная трасса для Рассела (как например, Шанхай для Леклера). Джордж проиграл в Японии все квалы Льюису за их три сезона, включая 2024-й год, когда в целом по сезону разгромил Хэмильтона.
С учетом того, что Кими набирает форму, думаю, расклад теперь так и будет меняться от трассы к трассы, в зависимости от того, кому какая больше подходит. Так это происходит в парах, где пилоты близки по скорости. Но по ощущению на дистанции Джордж все равно будет впереди.
Кими моложе и дешевле и его надолго хватит. Правда его скорее всего будут охмурять красными штанами.