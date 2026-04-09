11

Журналист Мартенс: «Если «Мерседес» все еще хочет подписать Ферстаппена, уйти должен Расселл – интуиция подсказывает»

Эксперт Мартенс предположил, кто потеряет место в «Мерседесе» из-за Ферстаппена.

Журналист De Limburger Джеки Мартенс поделился мнением о предполагаемом переходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес».

«Если правда, что «Мерседес» все еще хочет подписать Макса Ферстаппена, значит, Джордж Расселл должен уйти.

Почему Расселл? Интуиция подсказывает. Кими Антонелли выигрывает гонки, он очень молод, очень дешево обходится на данный момент, а его популярность взлетела до небес. У него стало на несколько миллионов подписчиков больше после двух побед.

Можете себе представить итальянского чемпиона мира? Кто был последним итальянским чемпионом? Аскари?» – сообщил репортер.

Антонелли – лидер сезона «Ф-1». Есть шанс стать самым молодым чемпионом в истории?

Владимир Башмаков: «Ферстаппен уже жалеет, что не ушел в «Мерседес»? Команда мечты в «Ред Булл» давно развалилась»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст Paddock Access
Должны уйти все, включая Тото. Макс с папой сами разберутся.
Вполне логично. Рассел всегда был для Тото "затычкой".
Ну, конечно, уйти должен Рассел - тот парень, которого вы (Мерседес) тоже много лет вели к главной команде, продержали несколько сезонов на ведрах в "Уильямсе" и который потом отплатил вам поулами и победами в сложный период, когда Мерседес мог только на скилле гонщиков заезжать в первый ряд в квале и на подиумы в гонках.

Я не хочу сказать ничего плохого про Антонелли. Парень действительно прогрессирует и забирает всё, что падает в руки. Но списывать Джорджа после двух неудачных Гран При - ну тоже такое себе. Китай по скорости остался за ним, всем понятно, что он забрал бы оба поула и обе победы.

Япония - ок, Кими в целом чуть быстрее смотрелся, но как-то никто не обращает внимания, что Сузука - вообще-то не самая удобная трасса для Рассела (как например, Шанхай для Леклера). Джордж проиграл в Японии все квалы Льюису за их три сезона, включая 2024-й год, когда в целом по сезону разгромил Хэмильтона.

С учетом того, что Кими набирает форму, думаю, расклад теперь так и будет меняться от трассы к трассы, в зависимости от того, кому какая больше подходит. Так это происходит в парах, где пилоты близки по скорости. Но по ощущению на дистанции Джордж все равно будет впереди.
Джордж может и лучше но пока. Его как то не очень любят в Мерседесе, сколько он на ведре ездил. И контракт ему тянули до последнего.
Кими моложе и дешевле и его надолго хватит. Правда его скорее всего будут охмурять красными штанами.
При прочих равных, если будет борьба только между пилотами Мерседеса, то у Кими мало шансов. Слишком мало опыта у него. Как год назад, не хватило опыта Пиастри, Льюису в его первом сезоне, хотя он был очень хорош. А Рассел уже нажрался опыта и на дистанции своё он заберет в этой паре.
В нынешней ситуации нет смысла в приглашении Макса. Кими начал выигрывать и не допускает столько ошибок как в прошлом сезоне. Макс сразу начнет всё требовать под себя и команде невольно придется начать задвигать Кими на вторикельство. Самые выгодные питы, стратегия, пропуски на трассе, время выезда из боксов, возможная раздача слип-стримов и прочее - всё для Макса. Нужно ли ломать психику Кими такими вещами?
На счёт не допускает столько ошибок, как в прошлом сезоне-это пока преждевременное заявление. Прошло только 3 гонки и один спринт. Регулярно проваливает старты (в сравнении с Расселом) и получил уже одно 10 секундное наказание. Хотя потенционал у него огромный и желаю ему только удачи
Молодой ещё, научится не косячить. Главное может.
Ну конечно Расселл. Токсичная покачивая принцесса не нравится даже собственным механикам - это очень хорошо было видно в прошлом сезоне на праздновании подиумов
*покачивая - плаксивая
