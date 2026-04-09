Журналист Мартенс: «Если «Мерседес» все еще хочет подписать Ферстаппена, уйти должен Расселл – интуиция подсказывает»

Эксперт Мартенс предположил, кто потеряет место в «Мерседесе» из-за Ферстаппена.

Журналист De Limburger Джеки Мартенс поделился мнением о предполагаемом переходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес».

«Если правда, что «Мерседес» все еще хочет подписать Макса Ферстаппена, значит, Джордж Расселл должен уйти.

Почему Расселл? Интуиция подсказывает. Кими Антонелли выигрывает гонки, он очень молод, очень дешево обходится на данный момент, а его популярность взлетела до небес. У него стало на несколько миллионов подписчиков больше после двух побед.

Можете себе представить итальянского чемпиона мира? Кто был последним итальянским чемпионом? Аскари?» – сообщил репортер.

Антонелли – лидер сезона «Ф-1». Есть шанс стать самым молодым чемпионом в истории?

Владимир Башмаков: «Ферстаппен уже жалеет, что не ушел в «Мерседес»? Команда мечты в «Ред Булл» давно развалилась»