Ламбьязе станет главным гоночным инженером «Макларена», но не займет место Стеллы (Sky Sports)

Ламбьязе перейдет в «Макларен», но не на должность Стеллы, пишет Sky Sports.

Гоночный инженер Макса Ферстаппена в «Ред Булл » Джанпьеро «Джи-Пи» Ламбьязе перейдет в «Макларен».

Специалист начнет работу на новом месте в начале 2028 года или раньше, если команды договорятся о сокращении обязательного отпуска.

О сделке сообщили все ведущие автоспортивные издания. «Макларен» и «Ред Булл» не комментировали ситуацию.

Неясной остается должность, которую займет Ламбьязе. Как утверждают в Нидерландах, Джи-Пи заменит руководителя Андреа Стеллу , который, в свою очередь, подписал предварительный контракт с «Феррари».

PlanetF1 заявляет, что Джанпьеро не будет руководителем «Макларена», а займет другой статусный пост, связанный с инженерной работой.

По информации Sky Sports, Ламбьязе станет главным гоночным инженером команды. Положение Стеллы при этом не изменится, сообщает канал со ссылкой на высокопоставленных представителей «Макларена».

Как уточняет The Race, Джи-Пи возьмет на себя часть обязанностей Стеллы, связанных с функционированием команды на трассе во время гоночных уик-эндов.

«Растущая сложность работы в «Ф-1» означает, что роль руководителя больше не может охватывать все», – поясняет издание.

