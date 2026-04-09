Уитли может начать работу в «Астон Мартин» уже после летнего перерыва (autosport web)

Уитли присоединится к «Астон Мартин» в ближайшие месяцы.

«Ауди» и «Астон Мартин» договорились о сокращении обязательного отпуска Джонатана Уитли, сообщает японский портал autosport web.

Ранее Уитли покинул кресло руководителя «Ауди». Ожидается, что специалист присоединится к «Астон Мартин», где заменит Эдриана Ньюи на аналогичном посту.

Утверждается, что Уитли может приступить к работе уже после летнего перерыва, а не через год. До этого момента руководителем останется Ньюи.

