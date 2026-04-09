Стелла подписал предварительный контракт с «Феррари» (Джеки Мартенс)

Стелла крайне близок к переходу в «Феррари».

Журналист De Limburger Джеки Мартенс, первым сообщивший о предстоящем переходе Джанпьеро Ламбьязе, гоночного инженера Макса Ферстаппена, из «Ред Булл» в «Макларен», поделился подробностями о сенсационной новости.

По словам Мартенса, начало работы Ламбьязе в «Макларене» намечено на 2028 год, но может сместиться на более ранний срок – это будет зависеть от договоренностей по обязательному отпуску.

Репортер уверен, что Джи-Пи заменит на посту руководителя Андреа Стеллу, который вернется в «Феррари».

«Один итальянец приходит в «Макларен», другой уходит. По моей информации, [Стелла] уже подписал предварительный контракт с «Феррари».

Андреа Стелла много лет работал в «Феррари» как инженер. И, должен сказать, «Макларен» добился невероятных успехов под руководством Андреа Стеллы. Вполне могу понять желание подписать такого человека», – заявил Мартенс.

Журналист также высказался о зарплате Джи-Пи в «Макларене»:

«По моей информации, он будет получать безумные деньги. Речь о миллионах в год. Думаю, после того, как он займет это кресло, то станет самым высокооплачиваемым руководителем – после Тото Вольффа».

Инженер Ферстаппена Ламбьязе перейдет в «Макларен» в 2028-м и может стать руководителем – Стеллу связывают с «Феррари» (De Telegraaf)

Владимир Башмаков: «Ферстаппен уже жалеет, что не ушел в «Мерседес»? Команда мечты в «Ред Булл» давно развалилась»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст Paddock Access
Я так понимаю Стелла вместо Вассера, ниже он не пойдет. Ну чтоб это всё очень в духе фур, только сделали приличное шасси, да СУ так себе, наладили питы, как надо менять руководство, ну как же вон Стелла лет 10 в маке сидел, и мак только недавно более менее поехал, не факт что из за Стеллы, а не из за Зайдля. Все это очень в духе красного шапито.
Ответ
В прошлом году болельщики говорили, что вася будет рулить только до барселоны, если реально не будет бороться за чашку. Похоже были правы
Ответ
И это единственно верный ответ почему Феррари вечно будут неудачниками. Вассёр всё делал верно. Медленно, по крупицам собирал команду, способную строить быстрые болиды. При радикальной смене регламента под его руководством Феррари оказалась одной из двух не облажавшихся команд и до сих пор имеет шансы, если не на титул, то на приличное кол-во побед в этом сезоне. А там уже, рукой подать до битвы за чемпионский титул в следующем году.

Им нужно монотонное, методичное, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ руководство. Сейчас всё это есть, а они снова на эмоциях хотят принимать решения)
Поклонникам преуспевающего Василия напоминаю, что Феррари так успешно выступает, что не побеждает с мексики 24 года, те практически ровно полтора года, или 529 дней. В прошлом году полный провал с новой концепцией, в этом году двигатель который хуже чем у тонущего Ред Булла. Сам Фред Вассер возглавляет команду 3 года и 3 месяца, те всего на 7 месяцев меньше чем Маттиа Бинотто, Арривабене так же задержался в Феррари на срок около 4 лет. Так что вполне себе закономерный результат. Более того, пока что он имеет меньше всего побед из всей последней троицы, Арривабене, Бинотто и Вассер. При чем у Вассеру никто не банил движки итд, то есть результат по факту хуже чем у проклятому "болельщиками Ферррари" Бинотто на данный момент. Шанс поправить у Васи все есть конечно, но очевидно - он прям последний. На данный момент результаты неутешительные, какие бы там сказки сам Василий про наследние предков не рассказывал.
И больше Ньюи получать будет? И больше Зака? Это, конечно, фантазии
Но ведь он такой хороший гоночный инженер
О, пошла жара…
Очень интересно, это вполне похоже на реальность, такие рокировки
