Стелла подписал предварительный контракт с «Феррари» (Джеки Мартенс)

Стелла крайне близок к переходу в «Феррари».

Журналист De Limburger Джеки Мартенс, первым сообщивший о предстоящем переходе Джанпьеро Ламбьязе, гоночного инженера Макса Ферстаппена, из «Ред Булл» в «Макларен», поделился подробностями о сенсационной новости.

По словам Мартенса, начало работы Ламбьязе в «Макларене» намечено на 2028 год, но может сместиться на более ранний срок – это будет зависеть от договоренностей по обязательному отпуску.

Репортер уверен, что Джи-Пи заменит на посту руководителя Андреа Стеллу , который вернется в «Феррари».

«Один итальянец приходит в «Макларен», другой уходит. По моей информации, [Стелла] уже подписал предварительный контракт с «Феррари».

Андреа Стелла много лет работал в «Феррари» как инженер. И, должен сказать, «Макларен» добился невероятных успехов под руководством Андреа Стеллы. Вполне могу понять желание подписать такого человека», – заявил Мартенс.

Журналист также высказался о зарплате Джи-Пи в «Макларене »:

«По моей информации, он будет получать безумные деньги. Речь о миллионах в год. Думаю, после того, как он займет это кресло, то станет самым высокооплачиваемым руководителем – после Тото Вольффа ».

Инженер Ферстаппена Ламбьязе перейдет в «Макларен» в 2028-м и может стать руководителем – Стеллу связывают с «Феррари» (De Telegraaf)

