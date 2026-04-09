  Владимир Башмаков: «Ферстаппен уже жалеет, что не ушел в «Мерседес»? Команда мечты в «Ред Булл» давно развалилась»
Владимир Башмаков: «Ферстаппен уже жалеет, что не ушел в «Мерседес»? Команда мечты в «Ред Булл» давно развалилась»

Башмаков высказался о Ферстаппене на фоне сообщений об уходе Ламбьязе.

Комментатор Владимир Башмаков отреагировал на информацию в нидерландской прессе о предстоящем переходе Джанпьеро Ламбьязе – гоночного инженера пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена – в «Макларен».

«Как думаете, Ферстаппен уже жалеет, что остался в «Ред Булл» и не ушел в «Мерседес»?

Все люди, за которых он там держался, ушли, как доктор Марко, или уходят, как Ламбьязе.

Команда мечты давно развалилась. Ушли Эдриан Ньюи, Роб Маршалл, Джонатан Уитли, уволили Кристиана Хорнера.

Машина RB22 от Пьера Ваше вышла неудачной. Но не будем забывать и в целом о старом оборудовании и аэротрубе на базе «Ред Булл» – наследие времен холодной войны не дает точных данных в мелочах.

Интересно, Тото Вольфф все еще не остыл к Максу?» – написал эксперт.

Инженер Ферстаппена Ламбьязе перейдет в «Макларен» в 2028-м и может стать руководителем – Стеллу связывают с «Феррари» (De Telegraaf)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: телеграм-канал Владимира Башмакова
Рекомендуем
Главные новости
Планы Сафнауэра по созданию новой команды в «Ф-1» поддерживает не «Ван Амерсфорт», а группа инвесторов из США (RacingNews365)
5 минут назад
Нельсон Пике-младший: «Первый сезон Хэмилтона важнее титулов, выигранных вполсилы. Посмотрите на дебют Пиастри и Антонелли»
31 минуту назад
Жак Вильнев: «Бороться с Хиллом было труднее, чем с Шумахером»
37 минут назад
Гельмут Марко: «Фактор Ферстаппена существует, только когда у Макса есть надежная машина»
сегодня, 10:45
Стролл финишировал 48-м в гонке GTWC из-за штрафов
сегодня, 09:39
Жан Тодт: «Вел переговоры с Ньюи о переходе в «Феррари». Но он не захотел переезжать в Италию»
сегодня, 08:52
Пьер Гасли: «Следующая цель «Альпин» – догнать «Феррари»
сегодня, 07:46
Квят финишировал 6-м в дебютной гонке в «Супер ГТ» после старта с 14-го места
сегодня, 07:21
Серхио Перес: «Кадиллаку» нужно развивать болид быстрее конкурентов, это весьма непросто»
вчера, 19:29
Норрис назвал самых важных людей в своей карьере: «Отец, Валентино Росси, Зак Браун, Андреа Стелла»
вчера, 18:40
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем