Владимир Башмаков: «Ферстаппен уже жалеет, что не ушел в «Мерседес»? Команда мечты в «Ред Булл» давно развалилась»

Башмаков высказался о Ферстаппене на фоне сообщений об уходе Ламбьязе.

Комментатор Владимир Башмаков отреагировал на информацию в нидерландской прессе о предстоящем переходе Джанпьеро Ламбьязе – гоночного инженера пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена – в «Макларен».

«Как думаете, Ферстаппен уже жалеет, что остался в «Ред Булл» и не ушел в «Мерседес »?

Все люди, за которых он там держался, ушли, как доктор Марко , или уходят, как Ламбьязе.

Команда мечты давно развалилась. Ушли Эдриан Ньюи , Роб Маршалл, Джонатан Уитли, уволили Кристиана Хорнера.

Машина RB22 от Пьера Ваше вышла неудачной. Но не будем забывать и в целом о старом оборудовании и аэротрубе на базе «Ред Булл » – наследие времен холодной войны не дает точных данных в мелочах.

Интересно, Тото Вольфф все еще не остыл к Максу?» – написал эксперт.

Инженер Ферстаппена Ламбьязе перейдет в «Макларен» в 2028-м и может стать руководителем – Стеллу связывают с «Феррари» (De Telegraaf)