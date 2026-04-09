Владимир Башмаков: «Ферстаппен уже жалеет, что не ушел в «Мерседес»? Команда мечты в «Ред Булл» давно развалилась»
Комментатор Владимир Башмаков отреагировал на информацию в нидерландской прессе о предстоящем переходе Джанпьеро Ламбьязе – гоночного инженера пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена – в «Макларен».
«Как думаете, Ферстаппен уже жалеет, что остался в «Ред Булл» и не ушел в «Мерседес»?
Все люди, за которых он там держался, ушли, как доктор Марко, или уходят, как Ламбьязе.
Команда мечты давно развалилась. Ушли Эдриан Ньюи, Роб Маршалл, Джонатан Уитли, уволили Кристиана Хорнера.
Машина RB22 от Пьера Ваше вышла неудачной. Но не будем забывать и в целом о старом оборудовании и аэротрубе на базе «Ред Булл» – наследие времен холодной войны не дает точных данных в мелочах.
Интересно, Тото Вольфф все еще не остыл к Максу?» – написал эксперт.
Инженер Ферстаппена Ламбьязе перейдет в «Макларен» в 2028-м и может стать руководителем – Стеллу связывают с «Феррари» (De Telegraaf)