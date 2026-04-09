  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Инженер Ферстаппена Ламбьязе перейдет в «Макларен» в 2028-м и может стать руководителем – Стеллу связывают с «Феррари» (De Telegraaf)
32

Инженер Ферстаппена Ламбьязе перейдет в «Макларен» в 2028-м и может стать руководителем – Стеллу связывают с «Феррари» (De Telegraaf)

Ламбьязе покинет «Ред Булл» и присоединится к «Макларену».

Нидерландская пресса сообщает, что бессменный гоночный инженер Макса Ферстаппена в «Ред Булл» Джанпьеро «Джи-Пи» Ламбьязе принял предложение «Макларена».

О сделке сообщило издание De Limburger, затем ее подтвердили несколько источников De Telegraaf.

Специалист работает с Ферстаппеном с момента повышения будущего четырехкратного чемпиона в «Ред Булл» в 2016 году.

У Ламбьязе контракт с «Ред Булл» до конца 2027-го. Специалист предположительно начнет работу в коллективе из Уокинга в 2028-м. Утверждается, что зарплата Джи-Пи вырастет в несколько раз. RacingNews365 сообщает о «многомиллионной» сделке между Джанпьеро и британской командой.

«Макларен» «выиграл битву за Ламбьязе», пишет De Telegraaf: ранее слухи связывали инженера с переходом в «Астон Мартин» и «Уильямс».

Таким образом британцы готовятся к возможному уходу руководителя Андреа Стеллы. Босс, которого высоко ценят в Уокинге, может вернуться в «Феррари» в будущем. В таком случае Ламбьязе мог бы занять его позицию.

Ранее из «Ред Булл» в «Макларен» отправились главный конструктор Роб Маршалл и главный стратег Уилл Кортни. Команда Ферстаппена потеряла множество ключевых специалистов в последние годы, в том числе руководителя Кристиана Хорнера, технического босса Эдриана Ньюи, советника Гельмута Марко, спортивного директора Джонатана Уитли и других. В последние недели обсуждают уход самого Макса из «Формулы-1».

Ферстаппен скоро уйдет из «Ф-1»? Все очень серьезно

Уход Ферстаппена из «Ф-1» ради дрим-тим с Феттелем и Алонсо? Автоконцерны подерутся за такой шанс

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
logoАстон Мартин
logoДжанпьеро Ламбьязе
logoМакларен
logoЭдриан Ньюи
возможные переходы
logoФормула-1
Джонатан Уитли
Роб Маршалл
logoУильямс
logoГельмут Марко
logoРед Булл
logoАндреа Стелла
logoКристиан Хорнер
logoФеррари
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень интересный переход. ДжиПи желаю только всего самого хорошего, очень много отдал команде и Максу лично
Как будто бы слишком серьезное повышение для ДжиПи , на посту Стеллы.
Хорнер ушел и все развалилось
Ответ ra1n
Хорнер ушел и все развалилось
Не так. Матешиц умер и всё развалилось.
Впервые на формуле 1?)))
Стелла итальянец, который до этого 15 лет работал в Феррари
Наконец-то в Феррари придёт человек,который сможет навести порядок
Ответ Magista_17
Наконец-то в Феррари придёт человек,который сможет навести порядок
Не сможет. К большому сожалению.
Ответ Magista_17
Наконец-то в Феррари придёт человек,который сможет навести порядок
Всегда говорили что итальянец никогда не сможет навести порядок в Феррари.
Не намек ли это на то что в 28 Макса не будет в Ф1?
Ответ Александр Иванов
Не намек ли это на то что в 28 Макса не будет в Ф1?
Но Ламбьязе-то будет! Может быть, Ферстаппена не будет в Ф1 в 2027 году, а в 2028 он подпишет контракт (внезапно) с Маклареном?
Ответ Александр Иванов
Не намек ли это на то что в 28 Макса не будет в Ф1?
Комментарий скрыт
ну мне кажется это очень показательно будет - кто ты без команды, где команда это не просто подбор лучших на своих позициях, но и чтобы все были на одной волне. и вот на волне Матешица многие хотели и были, а на волне Минцлаффа могут только быть ради зарплаты, в то время, как когда ты только ради зарплаты, то успехи обычно не достигаются.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
