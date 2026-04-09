Инженер Ферстаппена Ламбьязе перейдет в «Макларен» в 2028-м и может стать руководителем – Стеллу связывают с «Феррари» (De Telegraaf)

Ламбьязе покинет «Ред Булл» и присоединится к «Макларену».

Нидерландская пресса сообщает, что бессменный гоночный инженер Макса Ферстаппена в «Ред Булл» Джанпьеро «Джи-Пи» Ламбьязе принял предложение «Макларена ».

О сделке сообщило издание De Limburger, затем ее подтвердили несколько источников De Telegraaf.

Специалист работает с Ферстаппеном с момента повышения будущего четырехкратного чемпиона в «Ред Булл» в 2016 году.

У Ламбьязе контракт с «Ред Булл» до конца 2027-го. Специалист предположительно начнет работу в коллективе из Уокинга в 2028-м. Утверждается, что зарплата Джи-Пи вырастет в несколько раз. RacingNews365 сообщает о «многомиллионной» сделке между Джанпьеро и британской командой.

«Макларен» «выиграл битву за Ламбьязе», пишет De Telegraaf: ранее слухи связывали инженера с переходом в «Астон Мартин » и «Уильямс ».

Таким образом британцы готовятся к возможному уходу руководителя Андреа Стеллы . Босс, которого высоко ценят в Уокинге, может вернуться в «Феррари » в будущем. В таком случае Ламбьязе мог бы занять его позицию.

Ранее из «Ред Булл» в «Макларен» отправились главный конструктор Роб Маршалл и главный стратег Уилл Кортни. Команда Ферстаппена потеряла множество ключевых специалистов в последние годы, в том числе руководителя Кристиана Хорнера, технического босса Эдриана Ньюи, советника Гельмута Марко, спортивного директора Джонатана Уитли и других. В последние недели обсуждают уход самого Макса из «Формулы-1».

