Ланс Стролл: «Поговорили с Ферстаппеном об участии в гонках ГТ»

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл рассказал о том, что консультировался с Максом Ферстаппеном перед тем, как принял решение об участии в гонках класса ГТ.

Стролл проведет первый этап ГТ World Challenge Europe 11-12 апреля на трассе «Поль Рикар».

Стролл сядет за руль «Астон Мартин» Vantage GT3, его напарниками будут экс-гонщик «Формулы-1» Роберто Мери и юниор британской команды Мари Бойя.

«У нас была идея погонять вместе с гонках класса ГТ. Тогда все это и началось, в Японии. Мы поговорили о том, с кем лучше связаться – и с учетом того, что у Макса уже есть опыт выступлений в гонках ГТ, мы поговорили и об этом.

Что касается общих ощущений, то в «Формуле-1» у тебя далеко не всегда есть шансы на победу.  В то время как в гонка ГТ, даже с учетом очень высокого уровня конкуренции, ты даже с первого раза, в условиях нехватки опыта ты можешь выиграть, если многое сделаешь правильно – подберешь хорошие настройки машины, если у тебя будут хорошие ощущения при пилотаже и так далее. В «Формуле-1» такое невозможно. И это добавляет мне мотивации», – рассказал Стролл.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
Всё что нужно знать, почему я с сыном езжу на этапы WEC за «копейки», и нахер нам сдалась ф1
