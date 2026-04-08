Оскар Пиастри о работе с Уэббером: «В первый сезон в «Ф-1» было много важных вопросов, которые мне даже не приходили в голову»

Пиастри благодарен Уэбберу за помощь.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал о снижении роли Марка Уэббера в работе с ним в «Формуле-1».

Уэббер продолжает работать менеджером Пиастри, однако с этого года Оскар возобновил сотрудничество с Педро Матушем, который перешел из «Премы» и стал личным тренером австралийца.

«Марк по-прежнему активно вовлечен в работу, мы часто общались с ним по ходу стартового отрезка сезона. При этом по ходу своей карьеры я становлюсь опытнее с каждой гонкой, и теперь могу сам принимать некоторые из решений [которые ранее нужно было обсуждать с Уэббером], сам задавать нужные вопросы, и так далее.

Но да, в первые годы карьеры, и особенно в мой первый сезон в «Формуле-1», было очень много важных вопросов, которые мне самому даже не приходили в голову. В то время как Марк все эти вопросы задавал – и мне, и команде, – так, как будто это было что-то само собой разумеющееся.

Теперь же многие из этих вопросов и мне самому кажутся вполне естественными. Так что в целом это вопрос моего естественного развития», – рассказал Пиастри.

Как спасти интригу в «Ф-1»? «Ред Булл» обязан «похудеть», а «Феррари» – доделать хитрую новинку

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
2 комментария
Мне кажется что Оскару может быть не понравилось тот факт что Веббер в прошлом сезоне где-то не до прессинговал на МакЛарен
