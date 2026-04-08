Экс-пилот «Ф-1» Альберс о борьбе за титул: «Пока Расселл ведет себя очень сдержанно»

Расселлу не хватает агрессии в борьбе за титул – считает Альберс.

Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Альберс полагает, что Джордж Расселл , который считается главным претендентом в борьбе за победу в чемпионате, пока недостаточно агрессивно действует в гонках, что приводит к потере очков.

Расселл выиграл Гран-при Австралии, однако затем дважды уступал своему напарнику по «Мерседесу » Андреа Кими Антонелли .

«Пока что Расселл ведет себя очень сдержанно и не агрессивно. Он слабо проявляет себя в дуэлях на трассе и не идет на риск.

Например, на старте в Японии Норрис атаковал его по внешней траектории. Расселл мог быть взять чуть шире и отправить болид Норриса косить траву [в зоне безопасности за пределами трассы]. И он бы не получил никакого штрафа за такой маневр, ведь именно гонщик «Макларена» своими действиями поставил себя в небезопасное положение. Однако Расселл ничего не сделал.

Да и на этапе в Китае Расселл вел себя очень уж сдержанно. Казалось, он просто пропускает соперников вперед, будто бы говоря про себя: «Все нормально, езжай вперед, я все равно догоню тебя позже», – рассказал Альберс.

