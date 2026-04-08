Брандл отработает только 16 из 22 Гран-при «Ф-1» в сезоне-2026

Легендарный комментатор «Формулы-1» Мартин Брандл рассказал о том, что в сезоне-2026 сократил количество Гран-при, на которые приедет для работы.

Брандл провел в «Формуле-1» 12 сезонов, выступив в 158 Гран-при и 9 раз поднявшись на подиум. Он начал работать экспертом на телеканале ITV в 1997 году. С 2012 года Брандл комментирует гонки «Формулы-1» на британском Sky Sports, однако в последние сезоны количество ежегодно посещаемых им Гран-при стало сокращаться.

И в сезоне-2026, по словам Брандла, он прокомментирует только 16 Гран-при. Ранее Брандл отработал на Гран-при Австралии , но затем пропустил этапы в Китае и Японии .

«В этом году я отработают 16 Гран-при, некоторые пропущу. В основном речь об утренних гонках [для Европы]. И да, мне всегда немного грустно, если я пропускаю этап на «Сузуке», ведь я люблю эту трассу – и как гонщик, и как комментатор. Но все гонки я проводить уже не могу», – рассказал Брандл.

