Координатор поездок папы римского: «В 2011-м спросил, мог ли Алонсо стать водителем папамобиля. Мне сказали: «Ни в коем случае!»

Алонсо хотели сделать шофером папы римского в 2011-м.

Координатор поездок папы римского Яго де ла Сьерва рассказал, что предлагал сделать двукратного чемпиона «Ф-1» Фернандо Алонсо шофером Бенедикта XVI в рамках поездки папы в Испанию в 2011 году.

«В 2011-м мы специально спросили, мог ли Фернандо Алонсо стать водителем папамобиля [неофициальное название машины для поездок папы]. В Ватикане возмутились. Они сказали: «Ни в коем случае!»

Я сказал, что он умеет водить и что папе ничего не угрожает. «Нет, за рулем должен быть сотрудник национальной полиции», – ответили они мне», – поделился де ла Сьерва.

