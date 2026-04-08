  • Координатор поездок папы римского: «В 2011-м спросил, мог ли Алонсо стать водителем папамобиля. Мне сказали: «Ни в коем случае!»
Координатор поездок папы римского: «В 2011-м спросил, мог ли Алонсо стать водителем папамобиля. Мне сказали: «Ни в коем случае!»

Алонсо хотели сделать шофером папы римского в 2011-м.

Координатор поездок папы римского Яго де ла Сьерва рассказал, что предлагал сделать двукратного чемпиона «Ф-1» Фернандо Алонсо шофером Бенедикта XVI в рамках поездки папы в Испанию в 2011 году.

«В 2011-м мы специально спросили, мог ли Фернандо Алонсо стать водителем папамобиля [неофициальное название машины для поездок папы]. В Ватикане возмутились. Они сказали: «Ни в коем случае!»

Я сказал, что он умеет водить и что папе ничего не угрожает. «Нет, за рулем должен быть сотрудник национальной полиции», – ответили они мне», – поделился де ла Сьерва.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AS
«Только Анзор Мамаладзе»
«Только Анзор Мамаладзе»
Анзор должен быть в конюшне Феррари.
Анзор должен быть в конюшне Феррари.
Анзорик не ездит - Анзор исполняет
На жизнь римских пап не так уж редко покушаются. Логично, что им нужен не просто водитель
Дед бы и на нем разогнался
Красный - наш, зелёный - общий ©
Красный - наш, зелёный - общий ©
Там ещё цвет выхлопа... Дыма имеет значение.
Негоже деду папу катать.
Вот если б Великого Алонсо посадить…
Вот если б Великого Алонсо посадить…
Пропал куда-то, может и в самом деле посадили
Пропал куда-то, может и в самом деле посадили
Около месяца тишины от него
Сейчас Фернандо так "трясёт" что только Бог ему и поможет.
Это ведро Алонсо тоже мог бы на подиум затащить.
