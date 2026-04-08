«Ф-1» и ФИА не намерены кардинально менять технический регламент в сезоне-2026 (GP Blog)

Больших изменений регламента «Ф-1» ожидать не стоит.

Руководство «Ф-1», команд чемпионата и ФИА в целом довольны тем, как проходят гонки при новом техническом регламенте и не планируют вносить в правила радикальные изменения.

В четверг, 9 апреля, состоится заседание, на котором будут присутствовать представители ФИА, «Формулы-1», а также команд чемпионата.

По информации GP Blog, на встрече будут обсуждаться вопросы внесения возможных небольших поправок в регламент. Незначительные изменения могут коснуться работы новых болидов в квалификациях, распределения энергии в работе силовых установок на установочных кругах перед стартом Гран-при, а также вопросам безопасности пилотов и решение проблемы с очень высокой скоростью сближения двух болидов.

При этом отмечается, что все стороны в общем и целом удовлетворены тем, как проводятся гонки «Ф-1» в данный момент – и радикальных изменений технического регламента не планируется.

Как спасти интригу в «Ф-1»? «Ред Булл» обязан «похудеть», а «Феррари» – доделать хитрую новинку

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Формула-1
регламент
ФИА
Всем было понятно, что глобальных изменений регламента не будет. Как обычно внесли некоторые небольшие поправки. Так что привыкайте, ф-1 теперь будет такая.
Ответ Дмитрий Травницкий
Я не понимаю, кто предложил такой регламент? Кто в нем заинтересован или кому он интересен вообще?
