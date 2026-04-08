Ландо Норрис: «Управлять болидом «Макларена» пока не так комфортно, как мне хотелось бы»

Норрис рассказал о своих проблемах с новым болидом «Макларена».

Пилот «Макларена » высказался о трудностях, с которыми столкнулся на Гран-при Японии, где финишировал 5-м.

«Управлять болидом пока не так комфортно, как мне хотелось бы. Это не оправдание, но еще дело в том, что я мало ездил за рулем этой машины. Со многими ситуациями, в которых я оказывался, приходилось разбираться по ходу гонки, а не в рамках пятничных практик – будь то износ шин или батарея.

Гонка все равно прошла хорошо. Потери были незначительными: полдесятой секунды здесь, десятая – там, еще полдесятой вон там. Пока не поздно сделать из этого выводы.

Это хороший знак, но нам с командой всегда есть над чем поработать. Если мы станем немного сильнее и я почувствую себя увереннее за рулем, то можно с оптимизмом говорить о том, что мы вернемся в борьбу за высшие позиции», – сказал Норрис .

