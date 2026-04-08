Андреа Кими Антонелли: «В автоспорте меня называют только Кими – и меня это устраивает. Но для близких я Андреа»

Антонелли ответил на вопрос о своем имени.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал путаницу, которая возникает с его именем.

Полное имя Антонелли – Андреа Кими, однако в гонках гонщика предпочитают называть Кими. Из-за этого, например, у организаторов Гран-при Китая возникла ошибка на церемонии подиума: выигравшего заезд итальянца объявили как Кими Райкконена – уже завершившего карьеру чемпиона «Ф-1» 2007 года.

«Очевидно, Андреа Кими Антонелли – это слишком длинное имя. Думаю, все называют меня Кими, потому что это очень известное имя в автоспорте.

Вот пример: мы собирали коробку для благотворительности, и изначально на ней хотели написать «Кими Антонелли», но я попросил подписать «Андреа Кими Антонелли », поскольку в конце концов это мое полное имя.

Конечно, я больше известен как Кими, а не Андреа, но мне кажется, важно, чтобы я показывал свое полное имя. Очевидно, в автоспорте меня называют только Кими – и меня это устраивает. Но семья и близкие друзья называют меня Андреа», – пояснил Антонелли.

Антонелли – лидер сезона «Ф-1». Есть шанс стать самым молодым чемпионом в истории?

