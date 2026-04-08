  Андреа Кими Антонелли: «В автоспорте меня называют только Кими – и меня это устраивает. Но для близких я Андреа»
Андреа Кими Антонелли: «В автоспорте меня называют только Кими – и меня это устраивает. Но для близких я Андреа»

Антонелли ответил на вопрос о своем имени.

Пилот «Мерседеса» прокомментировал путаницу, которая возникает с его именем.

Полное имя Антонелли – Андреа Кими, однако в гонках гонщика предпочитают называть Кими. Из-за этого, например, у организаторов Гран-при Китая возникла ошибка на церемонии подиума: выигравшего заезд итальянца объявили как Кими Райкконена – уже завершившего карьеру чемпиона «Ф-1» 2007 года.

«Очевидно, Андреа Кими Антонелли – это слишком длинное имя. Думаю, все называют меня Кими, потому что это очень известное имя в автоспорте.

Вот пример: мы собирали коробку для благотворительности, и изначально на ней хотели написать «Кими Антонелли», но я попросил подписать «Андреа Кими Антонелли», поскольку в конце концов это мое полное имя.

Конечно, я больше известен как Кими, а не Андреа, но мне кажется, важно, чтобы я показывал свое полное имя. Очевидно, в автоспорте меня называют только Кими – и меня это устраивает. Но семья и близкие друзья называют меня Андреа», – пояснил Антонелли.  

Антонелли – лидер сезона «Ф-1». Есть шанс стать самым молодым чемпионом в истории?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
Кто вообще придумал называть его Кими? Не припомню, чтобы, например, Хайнца- Харальда Френтцена называли Харальдом просто. И просто Хайнцем не называли. А тут им длинно, понимаешь ли. Очевидно же, что итальянца должны звать Андреа в первую очередь. Ну если полное имя, то Андреа Кими. Откуда тут просто Кими взялось, ну абсолютно не ясно
Кто вообще придумал называть его Кими? Не припомню, чтобы, например, Хайнца- Харальда Френтцена называли Харальдом просто. И просто Хайнцем не называли. А тут им длинно, понимаешь ли. Очевидно же, что итальянца должны звать Андреа в первую очередь. Ну если полное имя, то Андреа Кими. Откуда тут просто Кими взялось, ну абсолютно не ясно
Ферстаппена тоже никто не называет Макс Эмилиан. Формула гоняет по всему миру, чем короче имя, тем проще для всех. Все равно все понимают о ком речь
Ферстаппена тоже никто не называет Макс Эмилиан. Формула гоняет по всему миру, чем короче имя, тем проще для всех. Все равно все понимают о ком речь
Тогда Андреа. Ферстаппен же не Эмилиан
А мы можем звать Антошка
А мы можем звать Антошка
Тогда уж Андрейка
Тогда уж Андрейка
Ну тогда Андрейка Антошкин, он ведь Антонелли
Джови. Бон Джови. Джон Бон Джови)
Джови. Бон Джови. Джон Бон Джови)
Или просто папка Джов
Джови. Бон Джови. Джон Бон Джови)
Ночью стук в дверь.
- Кто там?
- Жан-Клод Ван Дамм.
- Я щас выйду и вам всем четверым 3,14зды дам!
