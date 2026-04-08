Джок Клиа: «Преимущество «Мерседеса» даже близко не сравнить с тем, что мы видели в 2014 году»

Клиа не беспокоит преимущество «Мерседеса» на старте сезона.

Бывший главный инженер «Феррари» по производительности Джок Клиа поделился мнением о текущей расстановке сил в пелотоне и отметил, что не считает преимущество «Мерседеса» над конкурентами доминирующим.

«У «Мерседеса» и правда есть преимущество [на старте новой эры технического регламента], но его даже близко нельзя сравнить с доминированием, которое мы видели в 2014 году. Я тогда сам работал в «Мерседесе », и на первых этапах мы даже в квалификациях не атаковали на пределе, потому что в этом не было необходимости. Теперь же «Мерседесу» приходится выкладываться на максимуме, поскольку «Феррари» достаточно близко и может победить соперников.

Ну и, разумеется, в «Мерседесе» понимают, что на старте гонок «Феррари» будет регулярно обходить их к первому повороту. Поэтому старт с первого ряда становится для них просто необходимым. Они очень стараются, и я не думаю, что у «Мерседеса» есть какой-то запас по скорости, который они еще могут использовать при желании. То есть речь идет о разнице в 0,3 секунды на круге.

В обычной ситуации, говоря о такой разнице на круге, мы бы говорили о том, что догоняющим придется развивать свою машину почти год, чтобы его отыграть. Но в условиях нового регламента и продолжающейся активной доработке болидов, команды продолжат прибавлять и будут многому учиться.

Думаю, это отставание в 0,3 секунды может быть очень быстро нивелировано. Так что я скорее поверю в то, что случится это, чем в то, что «Мерседес» увеличит свое преимущество с 0,3 до 0,6 секунды. У меня гораздо больше уверенности в том, что «Феррари» и, возможно, «Ред Булл» удастся прибавить и сократить отставание от «Мерседеса», – рассказал Клиа.

