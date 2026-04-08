Джеймс Хинчклифф: «Три прошедших Гран-при показали, что в Антонелли есть тот потенциал, о котором с самого начала говорил Вольфф»

Хинчклифф впечатлен результатами Антонелли.

Эксперт F1TV и бывший пилот «Индикара» Джеймс Хинчклифф рассказал, что успешный старт сезона и две одержанные победы говорят о большом потенциале Антонелли, которого можно считает претендентом на титул.

«Лично для меня победа Антонелли в Китае была далеко не безоговорочной. Но вот победа в Японии, даже беря во внимание фактор с появлением машины безопасности – а я отношусь к числу тех, кто считает, что Антонелли бы выиграл в любом случае, – стала именно той самой демонстрацией доминирования, которое отличает будущих чемпионов.

Не поймите меня неправильно, я не хочу сказать, что считаю Антонелли более сильным гонщиком, чем Расселла . Нет считаю, пока что. Однако три прошедших Гран-при показали, что в Антонелли и правда есть тот потенциал, о котором с самого начала говорил Тото Вольфф. Потенциал, который реализуется только на мировой арене», – рассказал Хинчклифф.

